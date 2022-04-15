Рафаель Помбо, незамінний у FilBo, простір якого заслуговує на те, щоб його відвідали дуже жорсткі та дуже приємні читачі

Як прогресують видання Міжнародного книжкового ярмарку в Боготі -FilBo-, є автори, які консолідуються на цьому літературному фестивалі не лише завдяки своїм іменам, а й через важливість своїх творів у літературі Колумбії. Деякі були втілені в павільйоні довше, ніж інші, і це стосується Рафаеля Помбо.

І це те, що письменник Боготи став тією фігурою, такою необхідною, щоб діти мали підхід до літератури, не проходячи безпосередньо через твори, які через свій рівень складності стають незрозумілими «цеглинами». З Помбо та персонажами, такими як «Rin Rín Tadpole» або кіт «Мічин», дитяча література взяла кермо на початку 20 століття, і яка в середині 2022 року не втрачає свого курсу.

Ось чому його життя, творчість та анекдоти будуть оцінені не лише на головному ярмарку, який, до речі, розпочинається цього вівторка, 19 квітня, але також буде представлено віртуальний компонент під назвою «Помбо учень зі своїми Чарівними Всесвітами» і який складається з низки цифрових подій, які дозволяють більше висвітлення як у дітей, так і у їх супроводжуючих.

Цей простір був створений і керує Фондом Рафаеля Помбо, який вносить похвальний внесок у літературну культуру, просуваючи сприятливі для дітей простори, і, як очікувалося, FilBo не міг бути винятком для них, особливо знаючи, що цього року ярмарок матиме гібридні простори, присвячені цьому та іншим авторам.

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Але цей простір не тільки для немовлят і їх вихователів. Цей мультимодальний досвід також був розроблений для задоволення людей різного віку - особливо нових поколінь - щоб вони могли дізнатися про нові варіанти спілкування, які призводять до навчання більше про внесок Помбо у національну літературу.

Багатосенсорний досвід також охоплює постановку гігантографії, що міститься в знакових персонажах Помбо, таких як «Бідна Viejecita», той самий, який не мав нічого їсти, але м'ясо, фрукти, солодощі, тістечка, яйце, хліб та риба; «Хуан Матачин»та той самий пішохідний пуголовок,який Одного ранку вийшов зі свого дуже жорсткого і дуже приємного будинку.

За словами Марії дель Пілар Аранго, директора Фонду Помбо, однією із завдань Фонду Рафаеля Помбо є зробити ставку на побудову цифрових ресурсів, які мають на меті «бути сценарієм, в якому діти та молодь через творчі лабораторії з цифровим акцентом можуть зачати технології з точки зору критичних і креативних, що дозволяють їм вважати себе цифровими громадянами».

Він також зазначив, що такий вміст, як «Помбо учень з його магічними всесвітами », дозволяє нам вийти «за рамки» творчості та уяви на основі посилання в колумбійській літературі, таких як Хорхе Іссакс, Хосе Асунсьйон Сільва та Хосе Еусебіо Каро.

Слід зазначити, що цей аналоговий простір матиме кілька технологічних інструментів, які дозволяють нам візуалізувати музей Помбо на основі екскурсії на 360°, де фізичні та цифрові об'єднуються в одному просторі.

Нарешті, слід пам'ятати, що Рафаель Помбо стоїть на Книжковому ярмарку в колумбійській столиці, почесними гостями є діти, які в розпал стількох авторів та літературних новинок вирішують дозволити собі захопитися тими історіями, які залишилися в часі більше, ніж століття.

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