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п'ятниця 15 Квітень 2022
Україна

Депутати PRI попереджають наслідки проти Карлоса Мігеля Айси за підтримку електричної реформи

Депутат Лора Харо нагадала, що Національна політрада PRI замовила голосування проти цієї ініціативи, тому кожен, хто не поважає це рішення, може бути виключений з партії

Newsroom Infobae

15 Квітень 2022

Після того, як депутат Інституційної революційної партії (PRI) Карлос Мігель Айсаоголосив, щобуде голосувати на користь реформи електроенергії , яку сприяв президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO ), законодавці триколор попередили, щорішення його товариша по лавці матиме наслідки .

Беручи участь у Twitter Space Зрада посольством, організованим громадянами, пов'язаними з триколором, законодавець Лора Харо заявила, що вони чітко усвідомлюють свою мету разом голосувати проти Національного руху регенерації Морени в Нижній палаті, оскільки «зрозуміло що вона хоче лише генерувати тиск і зношуватися, до якого вони вирішили проголосувати проти».

Щодо голосування на користь Айси, політик уточнив, що Національна політрада партії (CPN) наказала голосування проти ініціативи і що «зрозуміло, що той, хто порушує це рішення, ризикує бути виключеним».

El diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor de la Reforma Eléctrica se caerá su carrera política (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)
El diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor de la Reforma Eléctrica se caerá su carrera política (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

Зі свого боку, заступник Ксав'єр Гонсалес сказав, що якщо Айса проголосує за реформу електроенергії, його політична кар'єра впаде .

«Тут немає місця для людини, яка зраджує таким чином, коли, як передбачається, ми йдемо разом», - підкреслив він.

Тим часом депутат Софія Карвахаль Ісунза запевнила, що 70 законодавців, які складають лаву PRI, мають прихильність Мексиці , тому вони голосуватимуть проти реформи.

Законодавець зазначив, що блок залишається єдиним «через хорошу роботу, виконану депутатом та національним президентом PRI Алехандро Морено та парламентським координатором Рубеном Морейрою в Палаті».

Під час оголошення Карлоса Мігеля Айсивін сказав, що передбачуваний, оскільки він був «дуже незрілою» людиною.

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