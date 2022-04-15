Депутати PRI попереджають наслідки проти Карлоса Мігеля Айси за підтримку електричної реформи

Після того, як депутат Інституційної революційної партії (PRI) Карлос Мігель Айсаоголосив, щобуде голосувати на користь реформи електроенергії , яку сприяв президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO ), законодавці триколор попередили, щорішення його товариша по лавці матиме наслідки .

Беручи участь у Twitter Space Зрада посольством, організованим громадянами, пов'язаними з триколором, законодавець Лора Харо заявила, що вони чітко усвідомлюють свою мету разом голосувати проти Національного руху регенерації Морени в Нижній палаті, оскільки «зрозуміло що вона хоче лише генерувати тиск і зношуватися, до якого вони вирішили проголосувати проти».

Щодо голосування на користь Айси, політик уточнив, що Національна політрада партії (CPN) наказала голосування проти ініціативи і що «зрозуміло, що той, хто порушує це рішення, ризикує бути виключеним».

El diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor de la Reforma Eléctrica se caerá su carrera política (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

Зі свого боку, заступник Ксав'єр Гонсалес сказав, що якщо Айса проголосує за реформу електроенергії, його політична кар'єра впаде .

«Тут немає місця для людини, яка зраджує таким чином, коли, як передбачається, ми йдемо разом», - підкреслив він.

Тим часом депутат Софія Карвахаль Ісунза запевнила, що 70 законодавців, які складають лаву PRI, мають прихильність Мексиці , тому вони голосуватимуть проти реформи.

Законодавець зазначив, що блок залишається єдиним «через хорошу роботу, виконану депутатом та національним президентом PRI Алехандро Морено та парламентським координатором Рубеном Морейрою в Палаті».

Під час оголошення Карлоса Мігеля Айсивін сказав, що передбачуваний, оскільки він був «дуже незрілою» людиною.

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