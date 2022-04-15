Фараон Любов Тінистий і час, коли він плакав, коли він згадував про крайню бідність, яку він зазнав до слави

Від Перу до світу. ФараонLove Shady зарекомендував себе як один з реперів на даний момент. Його остання «тірадера» проти Пуерто-ріканського співака Residente під назвою «Rip [R] esentido (Фрістайл сесії #13)» , має понад 4 мільйони переглядів на YouTube , Ставши таким чином в одного з міських художників на даний момент. Однак його починання були скромними.

ХесусВалле Чоке, справжнє ім'я Фараона Love Shady, народився 25 липня 2000 року в Арекіпі; він син фермерської сім'ї. Як відомо, закінчивши школу, він присвятив себе співу на громадських автобусах в обмін на гроші. Він також працював вуличним продавцем, щоб підтримати свою сім'ю, оскільки у нього є 6 братів і сестер, про яких мало або майже нічого не відомо. Він зробив все з мрією про славитися одного разу.

Ось так 21-річна Арекіпа побачила можливість показати себе світу в Інтернеті і почала завантажувати відео на Youtube. У 2019 році він випустив свою першу пісню «Без презерватива» , а решта - історія. Це стало вірусним у соціальних мережах, і такі художники, як Озуна, Нікі Ніколь та Дж. Балвін , надали йому свою підтримку. Нещодавно Residente оголосив себе шанувальником свого.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

Однак фараон Любов Тінистий ніколи не забував своїх скромних коренів. В інтерв'ю, проведеному Майки Backstage у 2019 році, перуанський художник зламався, коли його запитали про його походження. «Фара, з якого соціального статусу ви родом?» ,запитали його, на що він відповів шоком: «З найнижчого сусідства, з вулиці. Я досить страждав. О, я страждав достатньо, щоб потрапити туди (тут). Щоб згадати все, що коштувало мені, я хочу пролити сльози щастя».

«Ух, він збив мене з ніг (питання). пам'ять, яка торкнулася мене... величезна. Як важко це коштувало мені. З першого разу, коли я почав, допомогти мені було нікому. Я був голодний. Я пам'ятаю це від щастя, а також з (смуток). Цепитання торкнулося мого серця. Я сентиментальна людина, я не завжди жорстка», - зісльозно сказала вона.

Фараон Любов Тінистий, в сльозах пам'ятає все, що він страждав, перш ніж досягти успіху | ВІДЕО: Instagram/ @maikybackstage)

ЩОСКАЗАВ ФАРАОН ЛЮБОВ ТІНЬОВИЙ ПІСЛЯ ВІДПОВІДІ РЕЗИДЕНТА?

Оскільки Residente залишив Дж. Балвіна «погано» зі своїм «стрільцем» BZRPMusic Sessions 49, репер походження Арекіпи прийшов на захист виконавця «Що більше тоді», коли він вважав, що Пуерторіканці зробили все це протистояння ЗМІ, щоб досягти успіху в галузі.

Але ніхто не уявляв, що Ресіденте відповість нашому співвітчизнику, почувши присвячену йому «тірадеру». «Ти найкращий. Я твій шанувальник. Він продовжує посилатися і писати», - сказав Пуерто-Ріко перуанці у своїй соціальній мережі, викликаючивсілякі реакції на платформі.

ФараонЛюбов Тінистий не вагаючись відповів на колишню 13-ту вулицю. Хоча він подякував йому за жест, він вказав, що не використовував весь свій потенціал. «Дякую, що прийняли його, добре додати ще одного вентилятора. Я завжди сильно вдарив, і це лише 13% мого потенціалу», - відповів він.

Слід зазначити, що Pharaoh Love Shady має інші пісні, які перейшли вірусними, такі як «Я красивий», «Я триваю 2 години», «Panocha Remix», «О, мені венго», «Sin презерватив», «Я щасливий» , серед інших. Він продовжував працювати з Пуерто-ріко реперами Jon Z і Ele A el Dominio і з Кевво. Він також з'явився у віртуальному концерті «Пастка Live Peru 2020», виробництва Black Records.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

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