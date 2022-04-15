«Пепе» Сото та претензія Аліанзи Ліми: «Класика повинна бути відправною точкою. Варто тільки виграти»

AlianzaLima зіграє в якості відвідувача цієї неділі, 17 квітня проти Universitario De Deportes в перуанській футбольній класиці. Матч відбудеться в рамках 10-ї дати Відкриття турніру Ліги 1 2022 року і матиме вирішальне значення для інтересів обох команд. У зв'язку з цим Хосе «Пепе» Сото підкреслив, що в цьому матчі це має стати відправною точкою для відскоку «білих» у турнірній таблиці.

«З самого раннього віку вони казали нам: «хтось, крім класичного суперника» . Неділямає бути відправною точкою, і гравці це знають. Головою вони знають, що це приємна можливість змінити всю цю погану ситуацію, яку вони переживають. Якщови граєте в хорошу гру, і ви не виграєте, це буде більше того ж. Але якщо ви виграєте гру, добре граєте чи ні, люди будуть вам вдячні», - сказав тренер в інтерв'ю GOLPERU.

І справа в тому, що «інтимати» переживають не найкращий момент сезону, оскільки поки що на турнірі вони набрали лише 8 очок і знаходяться на тринадцятому місці. Коротше кажучи, вони виграли 2 перемоги, 2 нічиї та 3 програші. Цифри абсолютно відрізняються від тих, які вони отримали минулого року. З цієї причини вони повинні бути налаштовані, щоб виграти «вершковий» кидок.

Ще однією темою, яку торкнувся колишній «інтимний» гравець, була мотивація, яку гравець повинен зіткнутися з подібними зустрічами. « У таких матчах я думаю, вам не потрібна мотивація, тому що ви повинні мотивувати себе. Гравець, який не мотивований для цієї класики, не повинен грати в неї. Всібачать вас, тренер збірної. Подивіться, що є багато емісарів з Європи прийшли побачити такого гравця і взяли ще одного, буває в класиці. У футболі може статися все, але ви повинні вбити себе», - сказав він.

Дійсно, ці матчі дуже спірні і мають всі приправи, щоб гарантувати, що шоу гарантовано. Жодна команда не хоче програвати, і саме тут футболіст показує, що з нього найбільше зроблено. Кожен - це інша історія, тому в рамках футбольного фольклору будуть присутні деталі, жарти, ставки, пустощі, особливо у фанатів обох команд.

Колишній гравець і нинішній тренер назвали цей знаменний матч особливим, залишивши кілька деталей | Відео: GOLPERU

ВТРАТАCOLO COLO

Тепер, як уже згадувалося вище, Alianza Lima прибуває не найкращим чином, тим більше, з останняпоразка в Копа Лібертадорес проти Коло Коло «За результатом, почуття в Аліанза Лімі не є хорошим. Кубок Лібертадорес вимагає від вас . З Colo Colo вони пішли шукати матч занадто пізно. У минулому році забити Allianza було дуже складно. Вони забили вам гол і звідти відкрити, що 5 оборони було дуже важко. Але зараз є ходи, яких, безумовно, не роблять команди з перуанського футболу, і вони дають вам простір, ламають лінію і забивають вам гол. Коло Коло прийшов до нього багато в першому таймі», - проаналізував він.

ПОХОДЖЕННЯСПУСКА ALIANZA LIMA

Щоб знайти джерело проблеми цього спаду, Сото вважав, що він проходить більше через тему рівня футболістів загалом, ніж будь-який інший фактор. Це тому, що це майже та ж команда, яка вийшовчемпіон у 2021 році . « Проблема полягає в рівні гравців, тому що система однакова. Я думаю, що в порівнянні з минулим роком є одна або дві зміни. У них однаковий технік. АлеAlianza - це команда, яка змушує вас давати більше, я знаю, що гравці будуть. Це ситуації, які трапляються в університетському містечку. У них є шанувальник, який супроводжує їх, і я думаю, що це дозволить вивести їх з цієї діри», - сказав він.

Насправді тренер Карлос Бустос додав до своєї команди важливих гравців, таких як Крістіан Рамос, Пабло Лавандейра, Крістіан Бенавенте. У ньому також є Алдер Фуентес, Дарлін Лейтон та Джонатан Медіна, які також складають загін, але з меншою участю. Тому вони майже не змінилися в стартовому одинадцятому, де тільки топ 3 постійно чергуються в стартових одинадцяти.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

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