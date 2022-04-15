Патрісія Армендаріс відреагувала Роберто Мадразо після критики електричної реформи AMLO

Наближаються дебати та голосування щодо реформи електроенергії, яку сприяв президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), ситуація, яка посилила дискусії серед тих, хто підтримує та не схвалює цю законодавчу поправку щодо енергетики.

З цієї причини колишній кандидат в президенти в Інституційну революційну партію (PRI) Роберто Мадразо використовував свій Twitter розповідати, щоб критикувати передбачувані вигоди, які ця пропозиція принесе із собою , яка мала б свою основну мету зміцнити Федеральну комісію з електроенергетики (ЗЗЄ).

За словами колишнього політика, те, що має намір здійснити Четверта трансформація (4 квартал), - це розширити потужність ЗЗЄ на 20%, ситуація, яка не могла бути стійкою, оскільки це означатиме підвищення кінцевих тарифів для споживачів.

З цієї причини він запевнив, що ця ситуація не є «енергетичним суверенітетом», як стверджував Лопес Обрадор, тому закликав людей не обманювати членів та прихильників Національного руху регенерації (Морена).

«Примус участі #CFE 20% вище своїх потужностей поточної генерації підвищить ціни на електроенергію; тільки завдяки субсидіям ми могли б знизити ціну, яку ми платимо. Цене енергетичний суверенітет, це енергетичне рабство. Не дозволяйте #Morena обдурити вас», - написав Мадразо в соціальних мережах.

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

Зіткнувшись з цими заявами, депутат партії вишні Патрісія Армендарісвийшла на захист електричної реформита пояснила деякі питання колишньому члену PRI.

Бізнес-леді також пояснила, що ЗЗЄ має всі можливості дотримання такого попиту, тому вона згадала випадок, коли на півночі країни протягом зими 2020 року закінчилося постачання природного газу приватними особами, ситуація, контрольована Федеральною комісією.

«@CFEmx має здатність задовольнити 100 відсотків попиту, як ми продемонстрували в той день, коли трагедія закінчилася природним газом взимку всі приватні, і нам вдалося поставити весь ринок @RobertoMadrazo_. Вітаю», - повторив колишній учасник програми «Акула Танк».

Користувачі цієї соціальної мережі не могли прокоментувати повідомлення Армендаріза, оскільки з моменту його публікації він відключив варіант відповіді для широкої громадськості, лише деякі люди можуть це зробити, хоча за понад 12 годин з моменту його публікації ніхто не вжив таких заходів.

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

Це був не єдиний твіт, пов'язаний з реформою електроенергії, яку він зробив 14 квітня, оскільки на початку він розробив невелику нитку, з якою він попросив конгруентності серед депутатів під час голосування, оскільки, за його словами, вони будуть проти батьківщини , якщо вони не підтримають цю пропозицію.

«Чим більше я переглядаю #ReformaElectricaVa, тим більше я впевнений у необхідності конгруентності, що всі @s l @s compañer @s депутат повинні будуть голосувати за своїх представників, які голосують за реформу. @s Немаєможливості сказати, що вони голосують за країну і голосують проти неї», - почав законодавець Моренисти.

Він також заявив, що «мережа відправлень та контрактів» призведе до ЗЗЕ втратить мільйони песо , які можуть бути використані для зниження тарифів, або для інвестування в чисту енергію.

Згодом він закликав усіх своїх колег по Палаті депутатів вивчити поточний режим і запропоновану електрореформу , щоб усвідомити, що це дійсно принесе користь всім мексиканцям.

«Реформа полягає в тому, щоб віддати перевагу всім мексиканцям. Тут я поясню вам, чому це питання є складним, але необхідним для розуміння через нашу відповідальність голосувати за Мексику, а не на користь кількох компаній, які деякі навіть не мексиканські», - сказала Патрісія Армендарис.

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