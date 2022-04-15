Офіс омбудсмена попереджає про порушення економічних, соціальних та екологічних прав в Магдалені

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

Цієї п'ятниці, 15 квітня, Офіс омбудсмена насторожений про порушення соціальних, економічних та екологічних прав громадян у департаменті Магдалени.

Про це попередив омбудсмен Карлос Камарго під час зустрічі з представниками виробничого сектору Торгової палати Санта-Марта, на якій він запросив сприяти відновленню економіки та зростанню в регіоні.

«За відсутності продовження політики щодо стимулювання Програми офіційної підтримки зайнятості (ПАЕФ) та в умовах очікування зростання цін на кредит в короткостроковій та середньостроковій перспективі більш високі темпи зростання можуть бути обмежені. Вкрай важливо продовжувати підтримувати шлях покращення соціальних показників у 2022 та 2023 роках, щоб повернутися до допандемічного рівня та мати можливість гарантувати, особливо, економічні та соціальні права тих, хто залежить від цих виробничих ланцюгів», - сказав чиновник.

Згідно з даними Національного адміністративного департаменту статистики (DANE), відновлення економіки в Санта-Марті допомогло покращити ситуацію з працевлаштуванням. Однак уразливість була свідчена в діловій тканині та великій кількості неформальних мікропідприємств з 95% сектору.

У зв'язку з цим суб'єкт господарювання зазначив, що Управління омбудсмена делегатів з економічних, соціальних та культурних питань надаватиме підтримку, щоб допомогти виробничим секторам регіону сформулювати та зміцнити економічний сектор свого впливу.

«Омбудсмен також висловив стурбованість захистом фундаментального права на воду, яке має бути гарантоване з урахуванням основної проблеми, що стоїть перед акведуком Санта-Марта, де високий попит перевищує здатність до очищення і де погіршення видно в басейнів Річки Гаїра, П'єдра та Мансанарес », - сказав суб'єкт господарювання.

Нарешті, захисник висловив стурбованість захистом фундаментального права на воду, щоб вирішити одну з головних проблем, з якою стикається це місто в Колумбійському Карибському басейні, в той час як робочі групи проводяться з екологічними та національними органами влади для просування пошуку рішення структурні.

Омбудсмен Карлос Камарго закликав у березні минулого року зусилля подвоїти в умовах посилення сезону дощів, який мала Колумбія, через явище ла-ніньї, про яке повідомлялося в останній місяць.

Поки у 2022 році в 21 департаментах було 386 зимових надзвичайних ситуацій у 280 муніципалітетах. З них 210 були масовими рухами, 76 повеней і 31 раптовий приріст. Приблизно 30 000 людей постраждали; 48 були зареєстровані мертвими, 61 отримали поранення і 3 відсутні, повідомляє UNGRD. Найбільш постраждали відділи: Кундінамарка, Антіокія, Каука, Уїла, Толіма, Чоко, Рісаральда, Валле та Сантандер.

Чиновник, який відвідав муніципалітет Сан-Карлос, Антіокія, сказав: «Надзвичайна ситуація в Сан-Карлосі, як і ті, що відбулися останніми тижнями в інших регіонах країни, є прикладом надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути, згідно з попередженнями, виданими Національною системою управління ризиками катастроф, в що можливість збільшення кількості опадів, які можуть досягти історичного рівня». Крім того, він додав, що в цьому муніципалітеті 250 сімей постраждали від зростаючої річки Сан-Карлос.

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