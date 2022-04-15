Наташа де Кромбругге: батьки зниклих без вісті туриста пропонують винагороду в розмірі 15 тисяч доларів США

Натача де Кромбругге пропонує нагороду за те, що знає місцезнаходження дочки. ВІДЕО: Новини Ampato

Минуло майже три місяці, як бельгійський турист Натача де Кромбругге зникла 24 січня, після виходу з готелю, де вона перебувала в районі Кабанаконде, з наміром гастролювати долиною Колька в Арекіпа. Саме з цієї причини його батьки пропонують винагороду в розмірі 15 000 доларів кожному, хто знаходить місцезнаходження своєї дочки.

Вони прибули до Перу в лютому минулого року, але повинні були повернутися до своєї країни. Однак вони повернулися до Арекіпи і кажуть, що не покинуть Кабанаконде, поки не знайдуть Натачу.

Ерік і Сабін де Кромбругге підтримують віру і надію знайти свою дочку.

В інтерв'ю Ampato Noticias мати 28-річного віку заявила, що ідея винагороди була за її власною ініціативою для того, щоб знайти інформацію про дочку. Для цього вони наклеювали плакати на стовпах і громадських місцях.

Сабіна підкреслила доброту і гостинність людей Кабанаконде і подякувала їм за солідарність. У зв'язку з цим він попросив населення не опускати зброю і продовжувати пошуки. будь-яку інформацію вони просять повідомити номер, який з'являється на плакатах. «Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію, яка могла б допомогти нам знайти Натачу. Ми повинні знати, чи вона знаходиться в каньйоні чи що сталося», - сказала мати.

Він зазначив, що поки що немає інформації про його місцезнаходження і те, що сталося, є загальною загадкою. «Ми рішуче налаштовані зробити все, щоб його знайти. Ми не виїжджаємо, поки не знайдемо її. Допоможіть нам знайти його, будь ласка», - сказав він.

ЩОБУЛО НАТАЧА ЯК?

За словами батьків, Натача де Кромбругге - молодий вчений, у якого було багато друзів, була дуже щаслива, і життя їй подобалося. «Вона дуже щаслива дочка. Це був перший раз, коли я здійснив велику подорож», - сказав він, посилаючись на свій візит до Перу.

Він визнав, що хоча існує велика мобілізація влади та рятувальників, щоб знайти молоду бельгійську жінку, вони, як приватна ініціатива, вирішили запропонувати винагороду у розмірі 15 000 доларів. «Люди можуть впевнено називати цей номер. Нагорода - наша і група допомоги», - сказала Сабіна.

Він зазначив, що добре знати, що вони не самотні в цій боротьбі, і подякувати, бо приходить допомога. Він попросив людей поділитися плакатом у соціальних мережах, щоб отримати деяку інформацію про місцезнаходження дівчини.

Тим часом пошуки Наташі де Кромбругге в долині Колька і підлітка Кевіна Рамоса, який впав у води річки Колька, продовжують здійснювати 30 поліцейських.

Майже через два місяці після того, як двох молодих чоловіків повідомили про зникнення, поліція продовжує обшукувати райони, які раніше не гастролювали, повідомив кілька тижнів тому полковник ПНП Луїс Пачеко, начальник поліцейського регіону Арекіпа.

Чиновник зазначив, що вчора та сьогодні рятувальні групи вийшли досліджувати райони долини Колька, які раніше не були перевірені, роботи, які триватимуть у наступні дні.

Він повідомив, що кримінальна група слідства огляне місцевість, тому що «нічого не виключено».

Туристична Натача де Кромбругге зникла 24 січня, після виходу з готелю, де вона перебувала в районі Кабанаконде, з наміром гастролювати долиною Колька.

У той час як підліток Кевін Рамос впав у води річки Колька 25 січня за обставин, які є предметом розслідування.

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