Понад 22 000 людей піднялися на стежку Монсеррата цього Страсного четверга

Районний інститут відпочинку і спорту (IDRD) повідомив, що в цей Страсний четвер по стежці Монсеррат піднялися понад 22 000 людей. Пішохідна доріжка, яка має 1605 кроків, відкрита під час Основного тижня з 5:00 ранку до 12:00 дня.

Місцева мерія Санта-Фе пояснила, що під час екскурсії співробітники районних утворень супроводжували прихожан і туристів. У той же час вони сказали, що 25 людей лікувалися від травм та незначних ситуацій, тоді як пожежна служба Боготи «віддала неповнолітнім 970 кермів, щоб контролювати їх вхід», - написала суб'єкт господарювання у своєму акаунті в Twitter.

Слід пам'ятати, що слід було ввімкнено після двох років повного закриття та часткової ємності через пандемію covid-19. Район також прокоментував, що підніматися дорогою не дозволяється, якщо це вагітні жінки, дорослі старше 75 років, діти зростом менше одного метра і люди під впливом психоактивних агентів. Вони також підкреслили, що домашні тварини заборонено в'їжджати.

«Вхід через фунікулер і канатну дорогу буде відкритий до 18:30 вечора. Ми рекомендуємо людям, які спускаються з пагорба, не залишалися в нижній частині, щоб не викликати натовпу», - додали місцеву мерію.

Планується, що протягом найжвавіших днів відвідувачі матимуть останній варіант спуститися стежкою о 16:00 , з цього часу буде розгортання, щоб вони не залишалися на місці пізніше. «Вхід через фунікулер і канатну дорогу буде відкритий до 18:30», - додала місцева мерія і рекомендувала не залишатися в нижній частині під час спуску на пагорб, щоб не викликати натовпу.

Адміністрація Клавдії Лопес очікує, що цього Страсного тижня на пагорб піднесеться понад 60 000 людей. Насправді, минулої Вербної неділі майже 20 000 людей відвідали традиційні релігійні храми Монсеррата, Гваделупе та 20 липня, згідно з доповіддю, якою поділився Секретаріат уряду.

Феліпе Хіменес Анхель, секретар уряду, також зазначив, що був встановлений Єдиний командний пункт, з якого будуть контролюватися всі заходи, проведені протягом Великого тижня.

СтежкиСхідних пагорбів увімкнені на Великдень

Мерія Боготи повідомила, що стежки Кебрада Ла-Вьєха, Сан-Франциско-Вікача, Ла Агуадора та Гуадалупе - Агуаносо будуть відкриті для поїздок громадян під час Страсного тижня. Чотири стежки розташовані на Східних пагорбах Боготи.

Маршрути, які будуть здійснюватися через ці екосистеми, гарантують пасивний план відпочинку та громадського використання заповідника пагорбів. Для участі громадяни повинні зробити попередню реєстрацію в заявці https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Після прибуття в місце зустрічі вони перевірять квоту та карту вакцинації.

Адміністрація району попередила, що дорога Гваделупа-Агуаносо буде закрита у п'ятницю, 15 квітня через паломництво, яке відбудеться вздовж головної дороги до Гваделупе. Паломництво, яке відбувається від церкви НуестраСеньора де Ла Пенья, в мікрорайоні Лос-Лачес, Ерміта-де-ла-Пенья або Альто-де-ла-Крус до Серро Агуаносо та Святилища Діви Гваделупської, обмежено. Єдиний доступ - саме через церкву Гваделупе.

Деякі з рекомендацій щодо відвідування стежок:

• Не відвідуйте слід, якщо у вас є симптоми грипу, лихоманки або утрудненого дихання.

• Носіть маску в будь-який час. Цей є обов'язковим.

• Підтримуйте соціальне дистанціювання на два метри у вхідних лініях та на шляху в межах стежки.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: