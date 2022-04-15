Хвилина за хвилиною: Калі каже, що останнє прощання з Колосом Буенавентура, Фредді Рінкон

The coffin of former Colombian soccer player Freddy Rincon, who died after a car accident, is guarded by the police during his wake at the Roberto Lozano Battle Coliseum in Buenaventura, Colombia April 14, 2022. REUTERS/Ever Mercado NO RESALES. NO ARCHIVES

Траур над передачею Фредді Рінкон продовжує шокувати країну, на тлі данини, сліз та слів заохочення країна прощається з одним зі своїх кумирів. Ну, 19 червня 1990 року «Ель Колоссо» замовкнув Мілан гол на 92-й хвилині проти Федеральної Німеччини, рахунок, який дав би триколор кваліфікацію до наступного раунду. Сьогодні Буенавентура розповідає про своє останнє прощання зі своїм сином, який згодом буде переведений в Калі, щоб залишитися в вогненній камері на стадіоні Паскуаль Герреро, де його шанувальники віддадуть належне йому.

Тіло відпочиває в Буенавентурі з вчорашнього дня, оскільки після бальзамування в Сантьяго-де-Калі його перевели в порт, щоб його населення могло супроводжувати його. Вінприбув до цього міста близько 5:40 вечора і був доставлений до Колізею Роберто Лозано Баталла, посеред каравану, який охороняється владою та пожежниками, люди Буенос-Айреса залишили білі шарфи та прапор Ауріверде, щоб слідувати цій процесії.

Ось так відбувається данина «Колосу»

8:30: Тіло Фредді Рінкон передається з Колізею Роберто Лозано Баталла в Буенавентурі, до будинку його матері, розташованого в районі Ель Хорхе, де його родичі будуть спостерігати за ним.

8:33: Труна входить до будинку на тлі оплесків та супроводу своєї родини супутники готуються виконувати різні молитви на його честь.

8:44: Труна Фредді Рінкон залишає свій сімейний будинок, прямуючи до аеропорту Херардо Товара Лопеса, щоб перевестися в Сантьяго де Калі.

El cuerpo de Freddy Rincón es trasladado en Buenaventura Facebook: Noticiero 90 Minutos

Тіло буде поміщено в холодну кімнату, чекаючи його встановлення в палаючої камері на стадіоні Паскуаль Герреро.

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