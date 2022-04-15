Неповнолітній врятований від смерті в морських змаганнях в Картахені: берегова охорона зловила її на допоміжну

Кілька хвилин тому ВМС Колумбії підтвердив порятунок неповнолітнього, який потрапив в аварію в затоці Картахена, біля Військово-морського клубу, займаючись водним видом спорту. Як вони спочатку заявляли, молода жінка втратила контроль над дошкою, якою керував крило, або модальність, відома як Wing Foil, що змусило її впасти в море і стати без свідомості.

Капітанфрегата Фредман Едіксон Хіменес Сіфуентес, командир станції берегової охорони Картахена, поспілкувався зInfobae та розкрив подробиці того, що сталося.

Станціяберегової охорони Картахена активувала всі аварійні пристрої та обладнання, дозволяючи безпосереднє розташування човна та молодої жінки. Потім її перевезли до пристані, відомому як «Лас-Гавіотас», де її спочатку оцінили, а пізніше перевели до медичного центру в столиці Болівара, де їй дали повний огляд. На відео видно, коли берегові охоронці проводять екстрені маневри, поки вони прибули на берег.

ВМС Колумбії допомагає неповнолітнім в надзвичайних ситуаціях на морі. Підрозділи берегової охорони ВМС Колумбії евакуювали в останні години, неповнолітній, який би постраждав від корабельної аварії в затоці Картахена.

Що стосується стану здоров'я неповнолітнього, капітан Хіменес сказав:

Слід зазначити, що є оповіщення, видані владою, які рекомендують туристам, купальникам і спортсменам бути обережними в ці дні великодніх свят. Заданими колумбійського Головного морського управління DIMAR,було «прогресивне збільшення швидкості пасатів та висоти хвилі в Карибському морі», це вплине б на Картахена, Пуерто-Болівар, Ріохача, Санта-Марта та Барранкілью.

Зіткнувшись з цими попередженнями, капітан рекомендував:

Однак він додав, що вони стежать за «хвостними вітрами», які показали невелике збільшення післяобідньої години протягом останніх кількох днів. «Саме тому важливо вжити всіх профілактичних заходів для повернення купальників або спортсменів з острівної зони в Картахену. Ну, тому що в той час дня хвилі трохи сильніші, ніж вранці, коли вони йдуть в цю область. Отже, у нас є деякі схеми безпеки, що в різних місцях немає пристроїв, щоб зробити зворотний контроль цих човнів і перевірити, чи вони дійсно роблять, тому що всі вони надходять без будь-яких новин», - сказав він.

ВМС нагадує людям, що вони можуть дістатися долінії реагування на надзвичайні ситуації 146 та лінії 123 Національної поліції, яка пов'язана з Управлінням берегової охорони Картахени.

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