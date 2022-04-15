Міністр юстиції Фелікс Черо просить народного депутата та PJ порушити негайне провадження після справи про зґвалтування проти 3-річної дівчинки

ФеліксЧеро, міністр юстиції та прав людини, дав інтерв'ю RPP Noticias, в якому закликавДержавне міністерство та судову владу активізувати провадження, щоб вони могли негайно засудити Хуана Антоніо Енрікеса Гарсія, звинуваченого у викраденні та зґвалтуванні трирічної дівчини.
«Я закликаю не лише до прокуратури, а й до судової влади активізувати спеціальні процеси, такі як негайний процес, який є процесом, який дозволяє, коли елементи засудження зрозумілі, а факт звинувачень зрозумілий, немає необхідності обговорюють інші процесуальні етапи», - запевнили.
«Пряме звинувачення потрібно було б зробити негайно і перейти до негайного судового розгляду, який не менше ніж за п'ять днів, і якщо він спритний, він буде затримуватися за докази та факти, протягом 72 годин ця особа може бути засуджена. Ядумаю, що це попит не тільки ламбайского населення, але і всього Перу, які обурені таким типом вчинку»,- додав він.
Під час розмови міністр Черо направив повідомлення про підтримку сім'ї неповнолітньої та запевнив, що вони отримають всю психологічну підтримку.
«Я думаю, що кожен громадянин нашої країни, який любить свою сім'ю, своїх дітей, повинен бути обурений таким виконуваним вчинком, як це. Мине можемо допустити вчинення таких дій, але ми також повинні підвищувати свої голоси, щоб вимагати різких санкцій», - сказав він.
«Я погодився з міністром у справах жінок, ми супроводжуємо та контролюємо цю справу, яка, здається, є справою, до якої слід брати участь, сім'я повинна бути почута. Але ми також повинні вимагати, щоб прокуратура та судова влада виконували свою роботу », - додав він.
З іншого боку, він виключив, що в цьому випадку може бути видана смертна кара, оскільки в Перу вона додається до пакту Сан-Хосе. Він стверджував, що в даному випадку це відповідає довічному ув'язненні.
«Безсумнівно, через факти, докази та флагман, немає вимоги, я вважаю, проаналізувати, щоте, що тут відповідає,- це довічний термін для цього монстра, який напав на цілісність такої вразливої, чутливої людини», - додав він.
Трухільоі Ліма об'єднуються проти монстра з Чіклайо
І в Лімі , і в місті Трухільо також була демонстрація проти «монстера Чіклайо». Вонитакож проявили своє обурення при боягузливому нападі на трирічну дівчинку.
Можна було навіть побачити, що громадяни Венесуели також підтримали марші проти цієї теми, які пройдуть 9 місяців у в'язниці Чіклайо.
З іншого боку, EsSalud повідомив, що немовля залишається в Національній лікарні Almanzor Aguinaga Asenjo Мережі бенефіціарів Lambayeque і продовжує отримувати спеціалізовану медичну допомогу.
«Його стан здоров'я стабільний, і він відновлюється. Після відповідної оцінки дитячий хірург визначив, що неповнолітнього слід оперувати хірургічним шляхом для проведення реконструктивної операції », - сказав ЕсСалюд.
«Співробітники спеціалізованої лікарні надають психологічну допомогу неповнолітнім та її батькам, з метою надання їм відповідної емоційної підтримки», - зазначили в установі.
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