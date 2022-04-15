Міністр юстиції Фелікс Черо просить народного депутата та PJ порушити негайне провадження після справи про зґвалтування проти 3-річної дівчинки

ФеліксЧеро, міністр юстиції та прав людини, дав інтерв'ю RPP Noticias, в якому закликавДержавне міністерство та судову владу активізувати провадження, щоб вони могли негайно засудити Хуана Антоніо Енрікеса Гарсія, звинуваченого у викраденні та зґвалтуванні трирічної дівчини.

«Я закликаю не лише до прокуратури, а й до судової влади активізувати спеціальні процеси, такі як негайний процес, який є процесом, який дозволяє, коли елементи засудження зрозумілі, а факт звинувачень зрозумілий, немає необхідності обговорюють інші процесуальні етапи», - запевнили.

«Пряме звинувачення потрібно було б зробити негайно і перейти до негайного судового розгляду, який не менше ніж за п'ять днів, і якщо він спритний, він буде затримуватися за докази та факти, протягом 72 годин ця особа може бути засуджена. Ядумаю, що це попит не тільки ламбайского населення , але і всього Перу, які обурені таким типом вчинку»,- додав він.

Під час розмови міністр Черо направив повідомлення про підтримку сім'ї неповнолітньої та запевнив, що вони отримають всю психологічну підтримку.

Felix Chero Medina, nuevo ministro de Justicia. | Foto: Difusión

«Я думаю, що кожен громадянин нашої країни, який любить свою сім'ю, своїх дітей, повинен бути обурений таким виконуваним вчинком, як це. Мине можемо допустити вчинення таких дій , але ми також повинні підвищувати свої голоси, щоб вимагати різких санкцій», - сказав він.

«Я погодився з міністром у справах жінок, ми супроводжуємо та контролюємо цю справу, яка, здається, є справою, до якої слід брати участь, сім'я повинна бути почута. Але ми також повинні вимагати, щоб прокуратура та судова влада виконували свою роботу », - додав він.

З іншого боку, він виключив, що в цьому випадку може бути видана смертна кара, оскільки в Перу вона додається до пакту Сан-Хосе. Він стверджував, що в даному випадку це відповідає довічному ув'язненні.

«Безсумнівно, через факти, докази та флагман, немає вимоги, я вважаю, проаналізувати, щоте, що тут відповідає,- це довічний термін для цього монстра, який напав на цілісність такої вразливої, чутливої людини», - додав він.

Трухільоі Ліма об'єднуються проти монстра з Чіклайо

І в Лімі , і в місті Трухільо також була демонстрація проти «монстера Чіклайо». Вонитакож проявили своє обурення при боягузливому нападі на трирічну дівчинку.

Caso Damaris evidencia problemática de abuso sexual en niños y niñas.

Можна було навіть побачити, що громадяни Венесуели також підтримали марші проти цієї теми, які пройдуть 9 місяців у в'язниці Чіклайо.

З іншого боку, EsSalud повідомив, що немовля залишається в Національній лікарні Almanzor Aguinaga Asenjo Мережі бенефіціарів Lambayeque і продовжує отримувати спеціалізовану медичну допомогу.

«Його стан здоров'я стабільний, і він відновлюється. Після відповідної оцінки дитячий хірург визначив, що неповнолітнього слід оперувати хірургічним шляхом для проведення реконструктивної операції », - сказав ЕсСалюд.

«Співробітники спеціалізованої лікарні надають психологічну допомогу неповнолітнім та її батькам, з метою надання їм відповідної емоційної підтримки», - зазначили в установі.

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