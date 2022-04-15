Міністр у справах жінок Діана Мілославич прибула до Чіклайо, щоб підтримати сім'ю маленького Дамаріса

ДіанаМілославич, міністр у справах жінок, повідомила, що вона вже перебуває в місті Чіклайо, щоб надати емоційну підтримку та підтримати сім'ю дитини віком до 3 років, яку зґвалтував 48-річний Хуан Антоніо Енрікес Гарсія, який проведе 9 місяців у попередньому ув'язненні у в'язниці Чіклайо в якості першого кроку.

Після її приїзду в «Місто дружби» власник цього портфеля привітав дію судової влади та її оперативні дії щодо направлення 9 місяців попереднього ув'язнення суб'єкту, який зізнався у скоєнні подвійного злочину проти дівчини.

«Я перебуваю в місті Чіклайо, щоб супроводжувати Дамаріс та його сім'ю в цей час. Ми вітаємо швидкі дії системи правосуддя і сподіваємося, що процес буде швидким. Ми зробимо все можливе, щоб їх відновлення відбувалося в найкращих можливих умовах», - написав він у своєму акаунті в Twitter.

У зв'язку з цим Мілославич Тупак повідомив, що співпрацює з міністром оборони Хосе Гавідією та міністром юстиції Феліксом Черо для вирішення цієї справи.

Протести в судовій системі: вони закликають до справедливості для Дамаріса.

«Ми працюємо міжсекторно разом з міністрами Хосе Луїсом Гавідією та Феліксом Черо, щоб продовжити увагу цієї обурюючої справи», - сказав він.

Варто зазначити, що в останні години #JusticiaParaDamaris став трендом у соціальних мережах, враховуючи це, багато голосів просили смертну кару за «монстр Чіклайо». Як відомо, цей випадок викликав обурення і неприйняття перуанцями.

«Щодня ми спостерігаємо загострену ситуацію насильства та небезпеки, якій піддаються дівчата та підлітки в нашій країні. Ми вимагаємо довічного ув'язнення для насильників та кривдників, без можливості оскарження та без пільг», - написав сім'ї United for Justice, колектив родичів жертв феміциду, які шукають доступу до правосуддя та цивільного звільнення, як описано у своєму Twitter рахунок.

ДОПИТ

Під час допиту підсудний зізнався, що викрав неповнолітнього. На запитання про місцезнаходження дівчини вона вказала, що дівчина була в блоці F, лот 19, урбанізації Сантуаріо, в Ель-Серкадо де Чіклайо.

Відкриття неповнолітнього було досягнуто вже через 12 годин пошуків. Поліція прибула до майна, яке належало б матері передбачуваного викрадача, маленьку дівчинку знайшли на другому поверсі, в кімнаті, лежачи на картоні і показуючи ознаки обурення. Дівчинудоставили до відділення поліції, щоб пройти правову медичну експертизу, щоб пройти оцінку. Стан здоров'я Дамаріс стабільний, і її госпіталізують до лікарні Альманзор Агінага в ЕсСалюд.

Варто зазначити, що Національна поліція ініціювала операцію «Облога», після того, як батьки повідомили про інцидент сімейній поліції, яка негайно направила провадження до відділу кримінальних розслідувань (Divincri) Чіклайо.

Зі свого боку, конгресмени Леді Камонес та Марлені Портеро вимагали від влади «дожити до тієї посади, яку вони займають».

«Перед зникненням неповнолітнього влада повинна діяти швидко; і, в умовах ганебних дій, таких як те, що сталося в Чіклайо, нещасний повинен бути твердо покараний. Для D.N.F.C., для своєї родини, і для наших дітей. Вимагаємо справедливості! », - написав конгресмен фуджиморист.

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