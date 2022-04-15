Міграція уточнює причину відсутності паспортів: «Протягом 2020 року їх не купували»

Наглядачз міграції Хорхе Фернандес заявив, що цього квітня вони отримають близько 80 000 паспортів заздалегідь здатний покрити високий попит після хаосу, який стався минулого понеділка в аеропорту Хорхе Чавеса через відсутність документа. Такимчином, він також запевнив, що відповідальність за цей факт не повністю лежить на нинішній владі, а натомість захищав себе в тому, що протягом 2020 року ніяких покупок буклетів не робилося.

«Остання покупка паспортів була здійснена в 2019 році, а наступна покупка була здійснена в листопаді 2021 року. Тобто протягом 2020 року не було здійснено придбання паспорта», - сказав він в інтерв'ю каналу Н.

Він зазначив, що цей факт дещо скоротив би пропозицію буклетів, оскільки в 2020 році були доставлені паспорти, придбані в 2019 році. Він також зазначив, що наразі цього 2022 року паспорти, що доставляються, - це ті, придбані за контрактом у лютому цього року , після процесу, який розпочався у листопаді 2021 року.

«обов'язки справи повинні бути проаналізовані відповідними інстанціями. (...) Єобов'язок нагляду, але наглядачі не обов'язково несуть відповідальність», -сказав він, коли його запитали, хто буде нести відповідальність за хаос, який зазнав останніми днями.

УКВІТНІ ВОНИ ОТРИМАЮТЬ 80 000 ПАСПОРТІВ

Виконроб зазначив, що поки що громадянам було передано близько 12 тисяч паспортів. Крім того, він повідомив, що до кінця місяця вони отримають 80 000 зошитів.

Згідно з контрольним звітом Управління контролера, підготовленим з 30 вересня 2021 року по 8 лютого 2022 року, було зафіксовано, що за закордонний паспорт заплатили понад 77 000 громадян, незважаючи на те, що на складі було всього 63 230 зошитів . Це означає, що 13 770 людей не отримали послугу та продукт, за який вони заплатили.

«З тих пір, як ми взяли на посаду, ми узгодили з постачальником паспортів. Я мав зобов'язання доставити 300 тисяч внесків 13 травня, завчасну доставку зошитів, тому, ще не знаючи про існування цього дослідження Управління контролера, щоб задовольнити очікування, що населення та конституційне право мати паспорт», - пояснив Фернандес.

Так, він повідомив, що в понеділок, 11 квітня, вони отримали 16 000 паспортів, що вже дало можливість доставити громадянам кілька зошитів.

«У понеділок ми передали 1350 паспортів; у вівторок 950 паспортів; у середу 900 паспортів, а в четвер 824 паспорти», - сказав він.

З цим він сказав, що вони вже задовольнили б попит на 77 000 паспортів, які запитували та сплачували люди.

ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ПАСПОРТІВ БІЛЬШЕ НЕ БРАКУВАТИМЕ ПРОЦЕДУР

Представник Національного нагляду за міграцією заявив, що вони вже зробили аналіз цієї справи і керують придбанням більшої кількості паспортів, щоб уникнути сценарії, такі як ті, які пережили в аеропорту Хорхе Чавеса та на околиці штаб-квартири Breña.

«Ми аналізуємо всі обставини. Ми зробили аналіз справи. З першого дня ми взяли на себе управління, ми ведемо дискусії з постачальником, і постачальник дає нам попередні паспорти. Ми задовольняємо вимогу (останній із приблизно) 80 тисяч паспортів, які ми збираємось отримати до кінця місяця», - пояснив він.

З цією цифрою, за словами Хорхе Фернандеса, запасів буде достатньо на три місяці доставки. За ці три місяці, крім того, буде отримано ще 604 000 паспортів. Такимчином, планується, що до червня місяць люди зможуть бути присутніми без попереднього запису та отримають паспорт в той же день подачі заяви.

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