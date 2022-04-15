Міграція шукає 1,664 венесуельців у Ініріді, не закінчивши реєстрацію дозволу на тимчасовий захист

В останні години стало відомо, що Колумбійське міграційне управління в Ініріді (Гайніа) шукає 1664 венесуельців, які не завершили фазу біометрії , що є необхідною умовою успішного завершення процесу реєстрації для вибору дозволу на тимчасовий захист

Згідно з даними Міграційної Колумбії, в Ініріді, з 5864 венесуельських мігрантів, які завершили процес попередньої реєстрації, щоб вибрати Дозвіл на тимчасовий захист (PPT), лише 4200 завершили фазу біометрії.

Враховуючи це, місцеві та імміграційні органи запрошують 1664 людей, які не зробили біометрії, прийти до офісу, розташованого на Calle 15 # 7- 17 у місті Інірида, з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 12 m. та з 14:00 до 18:00 та суботи з 8:00 до 12:00 або за розкладом їх призначення через сторінку www.migracioncolombia.gov.co.

Щоб пам'ятати: щоб призначити призначення та продовжити етап біометрії, ви повинні пред'явити сертифікат Єдиного реєстру венесуельських мігрантів (RUMV) та документ, що посвідчує особу.

Міграційне управління Колумбії в Ініриді оголосило, що процес попередньої реєстрації здійснюється на посаді імміграційного контролю, де також заплановані зміни на фазу біометрії, яка відбудеться з 4 по 5 червня 2022 року в рамках ярмарку послуг, організованого місцевими суб'єкти господарювання.

Міграційне управління також попередило, що на сьогоднішній день потрібно доставити 86 фізичних карток PPT для хлопчиків та дівчаток у віці до семи років, оскільки бенефіціари не змогли розташуватися посадовими особами міграції, які доцих пір проводять у 2022 році активні обшуки Венесуели населення в міських кварталах і в різних корінних громадах, і притулках, що оточують місто, прагнучи регулювати населення мігрантів.

12 квітня Національний адміністративний департамент статистики (Dane) виявив цифри опитування Pulso Migratorio для Колумбії за січень та лютий цього року, згідно з яким на національній території дозволено працювати лише 15% венесуельських мігрантів .

«15,4% опитаних мігрантів у період з січня по лютий 2022 року повідомили про наявність спеціального дозволу на перебування (PEP), тоді як 84,6% цього не мали. З цього 15,4%, які мають PEP, 15,7% були жінками, а 15,0% - чоловіками. З 2018 року 41,3% цього населення мали дозвіл і з 2019 року 24,2%», - каже Дейн.

За даними датця, Богота, з 24% населення венесуельських мігрантів, залишається містом, яке приймає найбільше людей, що прибувають до Колумбії вперше з Венесуели. За ним слідує Норте де Сантандер з 14,3%, Антіокія з 9,5%, Атлантико з 8,3% та Валле-дель-Каука з 7,0%.

Що стосується ситуації з працевлаштуванням венесуельських мігрантів, Дейн заявляє, що 85,0% заявили, що їм важко отримати оплачувану роботу.

Щодо останнього, Дейн сказав, що «з мігрантів, з якими консультувалися в ході дослідження міграційного пульсу в період з січня по лютий 2022 року, 48,3% повідомили, що минулого місяця у своїй роботі вони заробили від 700 001 до 1,050,000 доларів та 17,7% отримали від 350 001 до 700 000 доларів. Крім того, 92,1 відсотка заявили, що не отримали наднормової доходів за останній місяць».

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