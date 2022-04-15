Прокуратура Мехіко розслідуватиме напад жінок з капюшоном проти жінок в історичному центрі

Генеральнапрокуратура Мехіко ( FGJCDMX ) повідомила, що відкрила папку розслідування щодо можливого скоювання злочинів пограбування перехожих та пошкодження майна жінки, що подорожує по вулиці Републіка де Куба в мерії Куаутемок , 13 квітня.

За даними ФГЖ в столиці країни, постраждала сторона перебувала всередині свого транспортного засобу, коли на неї нібито напала група жінок з прикритими обличчями, які нібито вимагали грошей в обмін на відмову від її шляху. Однак в умовах відмови жертви нападники почали пошкоджувати її машину і нібито роздягли її мобільний телефон.

Крім того, користувач Twitter , ідентифікований як @_nnux , який нібито є дочкою жертви, сказав, що є чотири жінки з капюшоном, які напали на її матір «поза будинком Окупа». Нетизен вказав, що постраждала людина нібито була позбавлена свого мобільного телефону після того, як їй вдалося втекти зі свого транспортного засобу і намагалася зафіксувати події.

La presunta hija de la agraviada compartió un video de los hechos (Foto: Twitter/@_nnux)

«Я давно дуже заплутався щодо цих радикальних груп. Ярозумію гнів, я розумію, що хочу малювати імена жертв по всьому місту. Але це? Закриттявулиць і напад на жінку, як це, тому що вона не дає вам грошей? », - написала передбачувана дочка потерпілої жінки в соціальних мережах.

Прокуратура додала, що після подій жінка вирушила в околиці мерії Беніто Хуареса, щоб подати скаргу, саме тому вона попросила слідчу поліцію з проханням провести пошук свідків, а також зібрати публічні відеозаписи та камери від приватних осіб.

Нарешті, FGJCDMX просив втручання персоналу з Загальної координації судових розслідувань та експертних служб, фахівців з механіки, кримінології, фотографії та оцінки.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

«#FGJCDMX повторює, що одним з його пріоритетів є лікування жертв з гендерною перспективою, диференційованим та спеціалізованим підходом, а також забезпечення нового способу розслідування злочинів, з особливим акцентом на справедливість щодо жінок», - заявили в прокуратурі.

Варто згадати, що передбачувана дочка жертви поділилася в соціальній мережі серією відео, що показують момент передбачуваного нападу. У аудіовізуальному матеріалі чути, що жінка ідентифікувала себе викладачем Автономного столичного університету ( УАМ ), звертаючись до допомоги перехожих, які ігнорували їх.

«Ми просимо вас піти. Ценіщо, ми вміємо робити більше, отримати його зараз. Тут люди вже знають, що це таке, ви знаєте динаміку», були слова однієї з жінок з капюшоном, а інші б'є машину жертви.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

Однак після того, як передбачувана дочка постраждалої сторони засвідчила факти, користувачі мережі критикували її за те, що її відвідуваність на марші 8 березня в рамках Міжнародного жіночого дня. Зіткнувшись з цим, користувач, визначений як @_nnux , запевнив, що мобілізація для M8 «є потужним інструментом соціального тиску на уряди».

«Є екстремістські групи, які використовують насильство так, як я не згоден, я б не погодився, навіть якби жертва не була моєю матір'ю», - сказала передбачувана дочка жертви.

Незважаючи на претензії, користувачі мережі прийшли на його захист, стверджуючи, що звинувачення проти нього «не мають нічого спільного з причиною», оскільки «боротьба за всіх, тому вона перевершує дії деяких».

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