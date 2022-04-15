Марсела Мар засудив Густаво Петра: «Це буде коштувати йому виборів»

Суперечка навколо пропозиції кандидата в президенти Густаво Петра про «соціальне прощення» триває в соціальних мережах , які отримали всілякі критики. Один з них походив від відомої колумбійської актриси Марсела Мар.
На його думку в соціальних мережах, він почав із заяви: «Яке прощення війни та виконання мирних домовленостей мають відношення до прощення корумпованих людей, які не повернули те, що було вкрадено? Прощення- це індивідуальний і інтимний вчинок, якщо це соціально-колективне, воно вимагає покаяння колеги за виправдання. »
Перед деякими відгуками користувачів Інтернету Марсела була більш різкою, коли справа стосувалася заперечення Івана Морено знаменитого «соціального помилування».
Хоча він вже деякий час тому прокоментував цю ідею, розмова його брата Хуана Фернандо Петра з Іваном Морено у в'язниці Ла Пікота в Боготі не виглядала добре.
Петро відповів, що його брат поїхав відвідати Івана Морено, колишнього мера Букараманги та колишнього конгресмена, засудженого у справі про наймання каруселі, а також одного з природних спадкоємців прапорів Національного народного альянсу — партії Густаво Рохаса Пінілли, його діда, поразки якого в Президентські вибори 1970 року викликали утворення партизанського М-19, який Петро інтегрував.
Потім лівий кандидат підтвердив, що Морено «не нарко, він не параполітичний: він корумпований або був корумпований, він перебуває в дуже цікавому процесі з особистої точки зору; можна піти туди і поговорити з ним і перевірити це».
Він додав, що причиною візиту Хуана Фернандо Петра до Івана Морено була пропозиція про соціальне помилування , в якій засуджений, який вважає себе політично переслідуваним, хоче брати участь у в'язниці.
Після суперечки, яку викликала пропозиція кандидата Густаво Петра про «соціальне помилування», член Історичного пакту опублікував відео, в якому уточнив чутки, що з'явилися в соціальних мережах, про масовий відтік ув'язнених, засуджених за корупцію, в рамках його урядового плану.
Програма «Мій Уряд» не передбачає реформи правосуддя, заснованої на скороченні вироків. Ми захистили автономію судової гілки та її повноваження в повній мірі. Жодна амністія чи помилування не пропонується, оскільки нас зараз обрамляють.
Він також запевнив, що відкидає «незграбну ідею» пошуку примирення до «зменшення штрафних санкцій для корумпованих» і запевнив, що він цього не зробить «навіть у кошмар», - це призведе до зменшення штрафів для корумпованих, сказав Петро.
«Інші суперники, якщо ви маєте їх як союзників і готові володіти владою. Ми — ті корумповані засуджені», - сказав кандидат, який нагадав у відео, що розслідування, які він робив як сенатор, привели багатьох до в'язниці.
Петро нагадав, що люди, з якими намагаються зв'язати його, є персонажами, «переможеними» без будь-якого політичного багатства, «хто думає, що прагне принести користь тим, кому я сам допомагав посадити в'язницю, якщо не тим, хто має реальні стосунки з парамілітаризмом, корупцією та незаконним обігом наркотиків».
Моє життя побудовано на реальній боротьбі з корупцією, ціною єдності моєї родини та самого мого існування.
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