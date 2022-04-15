Марсела Мар засудив Густаво Петра: «Це буде коштувати йому виборів»

Суперечка навколо пропозиції кандидата в президенти Густаво Петра про «соціальне прощення» триває в соціальних мережах , які отримали всілякі критики. Один з них походив від відомої колумбійської актриси Марсела Мар.

На його думку в соціальних мережах, він почав із заяви: «Яке прощення війни та виконання мирних домовленостей мають відношення до прощення корумпованих людей, які не повернули те, що було вкрадено? Прощення- це індивідуальний і інтимний вчинок, якщо це соціально-колективне, воно вимагає покаяння колеги за виправдання. »

Перед деякими відгуками користувачів Інтернету Марсела була більш різкою, коли справа стосувалася заперечення Івана Морено знаменитого «соціального помилування».

Así publicó la actriz colombiana en sus redes sociales. Foto: Twitter @marcelamar07

Хоча він вже деякий час тому прокоментував цю ідею, розмова його брата Хуана Фернандо Петра з Іваном Морено у в'язниці Ла Пікота в Боготі не виглядала добре.

Петро відповів, що його брат поїхав відвідати Івана Морено, колишнього мера Букараманги та колишнього конгресмена, засудженого у справі про наймання каруселі, а також одного з природних спадкоємців прапорів Національного народного альянсу — партії Густаво Рохаса Пінілли, його діда, поразки якого в Президентські вибори 1970 року викликали утворення партизанського М-19, який Петро інтегрував.

Потім лівий кандидат підтвердив, що Морено «не нарко, він не параполітичний: він корумпований або був корумпований, він перебуває в дуже цікавому процесі з особистої точки зору; можна піти туди і поговорити з ним і перевірити це».

Він додав, що причиною візиту Хуана Фернандо Петра до Івана Морено була пропозиція про соціальне помилування , в якій засуджений, який вважає себе політично переслідуваним, хоче брати участь у в'язниці.

Після суперечки, яку викликала пропозиція кандидата Густаво Петра про «соціальне помилування», член Історичного пакту опублікував відео, в якому уточнив чутки, що з'явилися в соціальних мережах, про масовий відтік ув'язнених, засуджених за корупцію, в рамках його урядового плану.

Програма «Мій Уряд» не передбачає реформи правосуддя, заснованої на скороченні вироків. Ми захистили автономію судової гілки та її повноваження в повній мірі. Жодна амністія чи помилування не пропонується, оскільки нас зараз обрамляють.

Він також запевнив, що відкидає «незграбну ідею» пошуку примирення до «зменшення штрафних санкцій для корумпованих» і запевнив, що він цього не зробить «навіть у кошмар», - це призведе до зменшення штрафів для корумпованих, сказав Петро.

«Інші суперники, якщо ви маєте їх як союзників і готові володіти владою. Ми — ті корумповані засуджені», - сказав кандидат, який нагадав у відео, що розслідування, які він робив як сенатор, привели багатьох до в'язниці.

Петро нагадав, що люди, з якими намагаються зв'язати його, є персонажами, «переможеними» без будь-якого політичного багатства, «хто думає, що прагне принести користь тим, кому я сам допомагав посадити в'язницю, якщо не тим, хто має реальні стосунки з парамілітаризмом, корупцією та незаконним обігом наркотиків».

Моє життя побудовано на реальній боротьбі з корупцією, ціною єдності моєї родини та самого мого існування.

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