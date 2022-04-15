Чоловік, звинувачений у вбивстві своєї дочки за те, що він не грав на фортепіано добре, буде кримінально притягнутий до кримінальної відповідальності за поси

Вчительмузики та батько восьмирічної дівчинки, яка померла після жорстокого побиття чоловіком, повинні відповісти за посилений феміцид, за словами влади, оскільки дівчина погано грала на фортепіано. Злочинстався минулої суботи, 9 квітня, в квартирі житлового комплексу в місті Сан-Крістобаль, на південному сході Боготи.

Генеральна прокуратура оголосила, що було запропоновано нове слухання, в якому йому буде пред'явлено звинувачення в цьому злочині, оскільки дівчина померла, коли її батька заарештували за ці вчинки.

Згідно з розслідуваннями прокурора, напади обвинуваченого на власну дочку стали звичкою для нього кожного разу, коли він репетирував музичним інструментом.

«З усіх свідчень, які були зібрані швидко разом із судовою поліцією (Сіхін), було видно, що був цикл насильства щодо неповнолітньої, нібито з боку її батька, вчителя фортепіано. Уцих класах існують передбачувані дії, де насильство здійснювалося через його стан. Він жорстоко поводився не тільки фізично, а й психологічно. (Я сказав їй), що через те, що вона була жінкою і дівчиною, вона груба» , - пояснив директор відділу Боготи прокуратури Хосе Мануель Мартінес Малавер.

Утой день, коли передбачуваний філіцид здійснив агресії, які закінчили життя його дочки, сім'я дорікала йому в тому, як він їй догану, оскількивін отримав кілька травм і втратив свідомість.

«Саме в розвитку цього класу фортепіано відбувалися ці акти екстремального насильства. Свідченняродичів, які вона змогла зібрати під час термінового акту Сіцзіна, показують, що насильство щодо дитини через її статус жінки»,- сказав Мартінес.

Після того, як вона стала без свідомості, вони викликали поліцію і швидкої допомоги, щоб відвідати її. Уже в клініці Сан-Рафаель, куди її взяли, виявили, що у неї синці на обличчі на спині, ногах, стегні. Крововилив у мозок і синці по всьому тілу також були очевидні.

«Постанови юридичної медицини складають надзвичайно складні описи тілесних ушкоджень, які зазнав цей неповнолітній», - сказав директор відділу Боготи прокуратури.

Після захоплення чоловік спочатку був притягнутий до відповідальності за спробу феміциду і був виданий запобіжний захід, тому він залишається у в'язниці Ла-Модело.





Чоловік, який зловживав і вбив неповнолітнього в Сукре, відправляють до в'язниці

Муніципальний кримінальний суддя в Сукре видав тюремний страховий захід проти Джайро Едуардо Хуліо Монтерроза за смерть дівчини віком до 8 років. Чоловікові було пред'явлено звинувачення в злочини загострилися феміциду і насильницьких статевих актів, які були прийняті.

Як повідомляється, події, досліджені Генеральною прокуратурою, відбулися 25 січня в районі Коста -Азул муніципалітету Сантьяго-де-Толу (Сукре). Чиновники CTI виявили мляве тіло 8-річної дівчинки у дворі 29-річного будинку Монтеррози. Організм дитини виявляв ознаки сексуального насильства.

У Бюлетені, виданому слідчим органом, можна було встановити, що неповнолітня зникла 24 січня вдень, коли її востаннє бачили, як грає в будинку підсудного сьогодні. На наступний день її знайшли о 8 ранку на тому ж місці. Захопленнячоловіка відбулося 8 квітня в Медельїні посадовими особами Національної поліції.





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