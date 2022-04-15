Звільнення без перемоги: незмінне інтерв'ю Анни Епплбаум з Володимиром Зеленським

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Престижна письменниця і лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум разом з журналістом Джеффрі Голдбергом - головний редактор The Atlantic - опитали президента України Володимира Зеленського , який розповів про другий етап російського вторгнення в свою країну і говорив про шанси на перемогу ще у військовій поразці. На своєму робочому місці в Києві, столиці, європейський лідер пояснив відомим ЗМІ, що потрібно Україні , щоб вижити. Але він також посилався на ціну, яку його народ вже заплатив з 24 лютого по сьогоднішній день, коли відзначається 51 день вторгнення.

Ось найбільш примітні абзаци The Atlantic:

«Київ зараз наполовину нормальний. З під'їзних шляхів до міста прибрали спалені російські танки, працюють світлофори, працює метро, можна придбати апельсини. Веселий оркестр балалайки виступав для біженців, які повернулися на головний вокзал на початку цього тижня, в день, коли ми приїхали на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським», - зазначають автори.

«Нормальність вводить в оману. Хоча росіяни провалилися у своїй вступній кампанії, вони продовжують бомбити столицю і зараз збираються на сході для нового нападу на Україну. Зеленський повинен підготувати свою країну та світ до битв, які могли б бути смертельнішими за все, що бачили досі. Генерал, відповідальний за оборону Києва, Олександр Грузевич під час екскурсії спустошеними північно-західними передмістями розповів нам, що очікує, що росіяни спробують повернутися до столиці, використовуючи посилену тактику «випаленої землі» по дорозі: тотальне знищення наземною артилерією та авіаударів, за якими слідують прихід військ », - продовжили вони.

Епплбаум іГолдберг продовжують: Коли ми зустрічалися з Зеленським у Києві ввечері у вівторок, він сказав нам те ж саме: оптимізм, який зараз висловлюють багато американців і європейців - і навіть деякі українці - невиправданий. Якщоросіян не будуть вигнані зі східних провінцій України, сказав Зеленський: «вони можуть повернутися в центральну Україну і навіть до Києва. Це можливо. Зараз не час для перемоги». Українаможе перемогти - і «перемагаючи» це означає продовжувати існувати як суверенна, хоч і постійно обложена держава - тільки якщо її союзники у Вашингтоні та по всій Європі швидко рухаються, щоб досить озброїти країну. «У нас дуже маленька можливість», - сказав він.

«Було пізно, коли ми зустріли Зеленського в його складі. Навколишні вулиці були забарикадовані і порожні, а сама будівля була майже повністю темною. Солдати з ліхтариками вели нас через лабіринт коридорів з мішками з піском до безвіконного і яскраво освітленого приміщення, прикрашеного тільки українськими прапорами. Не було жодного офіційного протоколу, ні довгого очікування, ні нам не сказали сидіти в кінці довгого столу. Зеленський, комік, який став світовою іконою свободи і мужності, спокійно увійшов до кімнати», - розповіли автори.

Автор « Залізної завіси » та редактор The Atlantic виділили особливий вхід Зеленськогодо місця, де вони його взяли інтерв'ю: «Привіт!» , сказав він, весело, а потім приступив до скаржитися на спину. («У мене є спина, і тому у мене є деякі проблеми, але це нормально!»). Він подякував нам за те, що не знімали інтерв'ю: Хоча він був професійним телевізійним актором протягом усього свого дорослого життя, це полегшення час від часу не зніматися.

«Як включена, так і поза камерою Зеленський поводиться свідомо невибагливо. У тій частині світу, де лідерство часто передбачає жорстку позицію і помпезні манери - і там, де вивіски військової влади вимагають, принаймні, дуже помітних погонів - він, навпаки, викликає симпатію і почуття довіри саме тому, що він звучить, на словах відомого Український, «як один з нас». Він є своєрідним антипутіним: замість того, щоб телеграфувати вбивчу холодоку перевагу, він хоче, щоб люди розуміли його як звичайну людину, батька середнього віку з проблемами спини», - підкреслили вони.

«Ми почали інтерв'ю з нагадування Зеленському, єврейському президенту багато в чому християнської православної та католицької країни, що його слова збираються з'явитися у Страсну п'ятницю за західним календарем і безпосередньо перед першим седером Пасхи, святом, яке знаменує звільнення поневоленної нації від злий диктатор».

«У нас є фараони в сусідніх країнах», - сказав Зеленський, посміхаючись. (Президент Білорусії Олександр Лукашенко в свідомості багатьох українців є своєрідним фараоном, прив'язаним до Путіна.) Але хоча українці стикаються з грізним ворогом, вони не жадають виходу: «Ми нікуди не їдемо». Також Зеленський не планує провести 40 років, блукаючи по пустелі. «У нас вже 30 років нашої незалежності. Я б не хотів, щоб ми боролися за нашу незалежність ще 10 років»,- написали Епплбаум і Голдберг .

«Російське вторгнення змусило його засумніватися, чи можна ще пов'язувати релігію з мораллю. «Я не розумію, коли релігійні представники Росії» - тут він мав на увазі пропутінського патріарха РПЦ - «кажуть, що вони дають можливість бійцям вбивати українців» . І що ще гірше : «Я не можу зрозуміти, як християнська країна, Російська Федерація, з найбільшою православною громадою в світі, вбиває людей в ці дні» . Під час Великоднього сезону росіяни планують «велику битву на Донбасі», окупованому Росією регіоні в далекосхідній частині України. «Це зовсім не християнська поведінка, як я розумію. На Великдень вони вб'ють, і вони вб'ють їх. '»

Епплбаум іГодберг продовжили: В результаті багато українців збираються провести святу пору року під облогою, ховаючись в підвалах. Інші взагалі не доживуть, щоб побачити партію. Всього кілька годин тому, перше, що в п'ятницю вранці, російські бомби знову вдарили по Києву. «Україна точно не в настрої святкувати», - сказав Зеленський. «Люди часто моляться про майбутнє своїх сімей і дітей. Я вірю, що сьогодні вони будуть молитися за сьогодення, щоб врятувати всіх».

«Зеленський проводить більшу частину свого часу по телефону, в Zoom, по скайпу, відповідаючи на питання президентів і прем'єрів, часто на ті ж питання, що повторюються ситості. «Мені подобаються нові питання», - каже він. «Нецікаво відповідати на запитання, які ви вже чули», — він засмучений, наприклад, повторними запитами зі списку бажань для систем озброєння. «Коли деякі лідери запитують мене, яка зброя мені потрібна, мені потрібна хвилинка, щоб заспокоїтися, бо я сказав їм, що минулого тижня. Це день бабака. Я відчуваю себе Білл Мюррей. '»

«Він каже, що у нього немає іншого вибору, як продовжувати намагатися. «Я приходжу і кажу, що мені потрібна саме ця зброя. У вас є і ось воно; ми знаємо, де він зберігається. Чи можете ви дати це нам? Ми навіть можемо літати з власними вантажними літаками і забрати його; ми навіть можемо відправляти три літаки на день. Нам потрібна бронетехніка, наприклад. І не один день. Нам потрібно від 200 до 300 в день. Вони не особисті таксі, тільки для мене; нашим солдатам потрібен транспорт. Є рейси доступні, все можна організувати, ми можемо зробити всю логістику. '»

Цей перелік включає, на думку авторів примітки: багатоспускові ракетні системи; бронетехніка (Кадровий носій, піхота, серед інших); танки Т-72 або аналогічні танки з США або Німеччини; системи ППО С-300, «БУК» або західні еквіваленти; військова авіація, яку Україна розглядала істотні. Артилерійські елементи.

Al menos cinco millones de ucranianos debieron abandonar su país por la brutal invasión ordenada por Vladimir Putin. Muchos de ellos no podrán regresar o lo harán en un país devastado por las bombas y los abusos (Reuters) REUTERS

«Справа не в тому, що різні президенти і прем'єри, які сповідують свою симпатію до української справи, не хочуть допомагати», - сказав Зеленський: «Вони не проти нас. Вони просто живуть в іншій ситуації. Поки вони не втратили батьків і дітей, вони не відчувають себе так само, як і ми. - Це порівнюється з переговорами, які він має з надзвичайними захисниками Маріуполя, обложеного портового міста на Чорному морі, де досі загинуло 21 000 мирних жителів. «Наприклад, вони кажуть: «Нам потрібна допомога, у нас чотири години», і навіть у Києві ми не розуміємо, що таке чотири години. У Вашингтоні я впевнений, що вони не розуміють. Однак ми вдячні США, адже літаки зі зброєю продовжують надходити. '»

«Начальник штабу Зеленського Андрій Єрмак розмовляв з нами пізніше того вечора, а також висловив плутанину щодо те МП, з яким темпом рухається адміністрація Байдена. Вашингтон щодня надає нову зброю, а президент Джо Байден щойно виділив додаткові 800 мільйонів доларів на оборону України. Єрмак сказав нам, що у нього та Зеленського міцні стосунки з багатьма ключовими американськими акторами, перерва з попередньою адміністрацією, яка відкликала свого посла безпосередньо перед «ідеальним телефонним дзвінком» Дональда Трампа з Зеленським (дзвінок, який викликав перший імпічмент) і ніколи не замінив його. Байден, сказав Єрмак, — це «людина, якій можна довіряти, а не лише політику». Він мав похвалу за секретарів держави і оборони, і за лідерів Конгресу. І він похвалив радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана: «Немає жодної хвилини, коли ми не говорили конкретно чи по суті», - сказав він.

«Так що всі чудові, але гармати не приходять досить швидко? «Будь ласка, скажіть мені, з ким ще я повинен поговорити, - сказав Єрмак».

Епплбаум іГолдберг продовжили: Зеленський розуміє, що його завдання полягає не просто в тому, щоб виставити вимоги до зброї і висловити терміновість, а й подолати старі стереотипи України як корумпованої і недієздатної країни, а також російська пропаганда, яка заперечує право України бути державою. Вона хоче представити образ України як сучасної та ліберальної держави, об'єднаної громадянським націоналізмом, а не суто етнічним.

«США, Великобританія, ЄС і європейські країни завжди скептично ставилися до нашого розвитку, нашої «європейності», - сказав Зеленський. Але зараз «багато хто з них змінили свій погляд на Україну і бачать нас рівними». У нього немає часу на міжнародні інституції. На запитання про роль Організації Об'єднаних Націй у захисті України, одна з її країн-членів, віза - Росія, член Ради Безпеки ООН, закочує очі і робить трагікомічне обличчя. «Добре, що у нас немає відео», - каже він. «Ви просто повинні описати словами те, що ви бачите на моєму обличчі». І Зеленський, і Єрмак задумалися і говорили про те, як можуть виглядати альтернативні міжнародні інституції. Можливо, має бути перелік порушень прав людини або воєнних злочинів, які провокують автоматичне реагування, запропонував нам Єрмак. Зараз процес видачі заяв, оголошення санкцій, надання відповідей будь-якого роду занадто складний, занадто бюрократичний і, перш за все, занадто повільний.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, recogidos de las calles al cementerio en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Para Zelensky, una victoria no permitirá a miles de ucranianos sentir justicia por los crímenes cometidos por los rusos durante la invasión (Reuters) REUTERS

«Але якщо західні лідери можуть зірвати Зеленського, росіяни відправляють його у відчай. Час від часу, з початку війни, він говорив російською мовою і звертався до російської громадськості, що він звик робити: це те, що він робив для життя. Його кіно- і телевізійна продюсерська компанія була однією з найбільших в регіоні, з офісом в Москві і глядачами по всьому пострадянського простору».

«Його плідні стосунки з Росією і росіянами закінчилися в 2014 році, коли люди, яких він знав роками, перестали з ним розмовляти: «Я просто не очікував людей, багатьох колег, знайомих - я думав, що вони друзі, але вони не були - щоб перестати брати телефон». знати змінилися, «це стало більш жорстоким». Оскільки Росія закриває альтернативи державним ЗМІ - закриваючи незалежні газети, телевізійні станції та радіостанції, Зеленський зрозумів, що його колишні знайомі відкликали ще далі. «Навіть та невелика частина розумних людей, які були там, почала жити в цій інформаційній бульбашці», і їм дуже важко прорватися. «Це північнокорейський вірус. Люди отримують абсолютно вертикальні інтегровані повідомлення. У людей немає іншого шляху, вони живуть в ньому.» Автор повідомлень ясно: «Путін запросив людей до цього інформаційного бункера, так би мовити, без їх відома, і вони живуть в ньому. Це, як раніше співають «Бітлз», жовта підводний човен. '»

Текст триває: Зараз, коли російська пропаганда стає більш бароковою, йому часом важко знати, як її обробити. Може, тому він часто вдається до культурних аналогій: «Так, як кажуть, ми їмо тут людей, що у нас вбивці голубів, спеціальна біологічна зброя... Вони знімають відео, створюють контент і показують українським птахам, які нібито атакують їх літаки. Путін і Лукашенко роблять його схожим на якийсь політичний Монті Пайтон».

«Для того, щоб Україна мала безпечне майбутнє, за його словами, російський інформаційний бар'єр доведеться зламати. Росіянам не просто потрібен доступ до фактів, їм потрібна допомога в розумінні власної історії, що вони зробили з сусідами. На даний момент Зеленський каже: «вони бояться визнати свою провину», він порівнює їх з «алкоголіками, які не визнають, що вони алкоголіки». Якщо вони хочуть одужати, «вони повинні навчитися приймати правду». Росіянам потрібні лідери, яких вони обирають, лідерам, яким вони довіряють, «Лідери, які можуть достукатися і сказати: «Так, ми зробили». '»

«Протягом усієї розмови Зеленський демонстрував свої дари спонтанності, іронії та сарказму. Він точно не говорив жартів, але сказав, що не може повністю розлучитися з гумором. «Я думаю, що будь-яка нормальна людина не може вижити без нього. Без почуття гумору, як кажуть хірурги, вони не змогли б робити операції, рятувати життя, а також втрачати людей. Вони просто втратили розум без гумору. '»

Епплбаум іГолдберг продовжують інтерв'ю: Те ж саме відбувається і з українцями: «Ми бачимо трагедію, яку маємо, і з нею важко жити. Але з ним треба жити... Не можна сприймати всерйоз те, що говорять російські політики і Лукашенко кожен день. Якщо ви сприймаєте це серйозно, то краще повісьте себе».

Чи боїться Путін гумору? , запитують автори статті в The Atlantic.

«Багато», - сказав Зеленський. Гумор, пояснив він, розкриває глибші істини. Знаменитий телесеріал у головній ролі Зеленського, Слуга народу, знущався над помпезністю українських політиків, напав на корупцію і зобразив маленького як героя; багато його замальовки були геніальними сатирами політичних лідерів та їх ставлення. «Прошу дозволяли говорити правду в стародавніх царствах, - сказав він, але Росія «побоюється правди». Комедія залишається «потужною зброєю», оскільки вона доступна. «Складні механізми та політичні формулювання людині важко зрозуміти. Але через гумор це просто; це ярлик».

В іншому розділі інтерв'ю з українським президентом автори підвищують витрати, які люди, які вони ведуть, мабуть, постраждали у протистоянні путінським загарбникам. «Гумор в Україні зараз переважно найтемнішого виду. Часом Зеленський здавався приголомшеним жорстокістю всього цього. Він намагався пояснити, чому він не може відчувати — адже більшість українців не можуть відчувати - велике задоволення своїми перемогами на полі бою. Так, вони вигнали потужну російську армію з північної частини країни. Так, вони вбили, за їхніми підрахунками, понад 19 тисяч російських солдатів. Так, вони стверджують, що захопили, знищили або пошкодили понад 600 танків. Так, вони стверджують, що потонули флагман Чорноморського флоту Росії. Так, вони змінили імідж своєї країни, і своє розуміння себе. Але ціна була колосальною ».

«Занадто багато українців, сказав нам Зеленський, загинуло не в бою, а «в акті тортури». Діти завмерли в переховуванні в підвалах; жінок зґвалтували; старі люди померли від голоду; на вулиці вбили пішоходів. «Як ці люди можуть насолоджуватися перемогою? », - запитав він. «Вони не зможуть зробити російським солдатам те, що [росіяни] робили своїм синам чи дочкам... щоб вони не відчували цієї перемоги. - Справжня перемога, за його словами, настане лише тоді, коли винних будуть судити, засуджені та засуджені ».

«Як довго ми повинні чекати?» , допитує.

«Раптом це зробило його особистим. У нього двоє дітей, він нагадав нам. «Моїй доньці майже 18 років. Я не хочу уявити, але якби щось трапилося з моєю донькою, я б не влаштувався, якби напад відбили, а солдати втекли», - сказав він. «Я б шукав цих людей і знайшов би їх. І тоді я відчув би перемогу», - кажуть журналісти.

-Що б ви зробили, коли знайшли їх?

-Я не знаю. Все.

«Потім, ніби він згадав роль, яку дала йому історія, як аватар демократичної цивілізації, що стикається з жорстокістю беззаконного режиму, він став рефлексивним. «Ви усвідомлюєте, що якщо ти хочеш бути членом цивілізованого суспільства, ти мусиш заспокоїтися, бо закон вирішує все. '»

« Не буде повної перемоги людям, які втратили своїх дітей, родичів, чоловіків, дружин, батьків. Це те, що я маю на увазі», - сказав він. «Вони не відчують перемоги, навіть коли наші території будуть звільнені ».

*Ця примітка спочатку була опублікована в The Atlantic .

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