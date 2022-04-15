Крістен Стюарт зіграє в романтичному трилері «Любов лежить кровотеча»

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Після номінації на «Оскар» на Спенсер, американська актриса Крістен Стюарт продовжує додавати інноваційні пропозиції до своєї фільмографії. Якназивається цей новий проект, буде режисерRose Glass(Saint Maud)і вийде під лейблом кінокомпаніїA24 Films. Останній відомий тим, що хостинг відомих фільмів, таких як Леді Птах ,Проект Флорида, Місячне світло ,Мідсоммар ,Маяк ,Трагедія Макбета і зовсім недавно Все все відразу.

Фільм, який також буде підтриманий Film4 і підрозділ британського каналу Channel 4, є романтичним трилером, встановленим у світі бодібілдингу. Скло напише сценарій з Веронікою Тофілс, і, як виявив The Hollywood Reporter, історія головним чином спрямована на відображення екстремальних навичок, необхідних для змагань у цьому світовому спорті.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

Стюарт подарує життя захисної господині жінки-бодібілдера, перекладач якої ще не анонсований . Згідно з описом, виданим компаніями, що займаються цією постановкою, роман, який буде видно на екрані, буде «підживлюватися его, бажанням та американською мрією». Це не перший раз, коли зірка Сутінки брала участь у виробництвіLGTBQ+, насправді він вже робив це раніше в комедії Найщасливіший сезон (2020).

Любовнібрехні будуть випущені у всьому світі A24, кінокомпанією, яка щойно випустила цього рокуX , фільм жахів Ті Веста; новий Алекс Гарланд (Ex Machina ), який носив титул «Чоловіки »; і той, про який найбільше говорили минулого тижня, Все скрізь все відразу, чорний екшн-комедійний фільм режисера Дена Квана та Даніеля Шейнерта.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

RoseGlass - британський режисер і сценарист, який здобув популярність у кіноіндустрії з запуском Сен-Мод на Міжнародному кінофестивалі в Торонто три роки тому. Сюжет психологічного жаху зобразив одержимість медсестри і відданого християнської віри порятунком душі відставного танцюриста з діагнозом рак. Він виграв 15 номінацій на Британській незалежній кінопремії, а також був кандидатом у номінаціях «Найкращий фільм» та «Найкращий дебют» на BAFTA.

КрістенСтюарт та її номінація на «Оскар» на Спенсер

З тих пір, як було відкрито перший погляд Крістен Стюартв ролі леді Ді , номінація на «Оскар» почали обговорюватися, що в кінцевому підсумку збулося. Під керівництвом чилійського режисера Пабло Ларрена (Джекі) художник запропонував характеристика благородної Діани Уельської у фільмі, який уявляв, як це було б для неї за моменти до її офіційного розлуки з принцом Чарльзом .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

У грудні 1991 року вона вирушила до заміської резиденції Sandringham House, в Норфолку, щоб взяти участь у різдвяних святах, організованих Британською королівською родиною. Її там чекають два її сина, Вільям і Гаррі. У той час шлюб Карлоса та Діани переживав свій найкритичніший момент через його невірність з Каміллою Паркер-Боулз.

Спенсер спочаткубув показаний на Венеціанському кінофестивалі у 2021 році, і наприкінці лютого минулого року це могло бути бачили в кінотеатрах Латинської Америки.

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