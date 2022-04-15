У світі соціальних мереж є багато повідомлень, які надходять усіх видів, кілька з них можуть бути досить лестливими, але також значна частина з них може бути скупченням критики, негативізму та ненависті. У кожного є свій спосіб боротьби з цією інформацією, або ігноруючи погане, або відповідаючи на неї, наприклад, останнє було те, що зробила Джуліана Кальдерон .

Зі своїх історій в Instagram бізнес-леді поступилася місцем своїм послідовникам надсилати свої запитання, серед великої кількості повідомлень, які, ймовірно, надходили їй підряд, були ті, хто хотів її образити, написавши: «Їжте лайно *».

Негайно сестра Їни Кальдерон прийшла до гумору, щоб дати відповідь: «Я кажу вам, що коли я збираюся народитися, минув час, щоб бути в утробі матері, і мені вдалося зробити папо в утробі матері і з'їв його, я протримався в інкубаторі близько двадцяти днів, тому, коли ти хочеш відправити мені лайно *, я з'їв його, дякую ».

Пізніше Кальдерон також повідомив про ще одне негативне повідомлення, яке вона отримала, в якому її попросили вирости і описали її як смішну людину. Зіткнувшись з таким сценарієм, підприємець просто відповів, перерахувавши деякі її досягнення.

«Ну, щоб бути 24 роки з компанією, сформованою, майже адвокатом, мати емоційну стабільність у моїй родині, з моїм партнером, з усім моїм колом для мене зрілим, я не знаю для вас, що це дозріти...» ,були його слова на цю тему.

Щоб поставити в контекст, в бізнес-сфері Джуліана Кальдерон зосереджена на продуктах для волосся, головним чином на продажу кератинів. Однак його компанія також пропонує процедури для волосся, матування, серед інших.

Відповідь Джуліани Кальдерон на своїх недоброзичливців

Серед списку питань, які прийшли до неї від її глядачів, також було питання, зосереджене на: «Нарешті вони запросили вас на весілля Вальдірі чи ні?»

Хоча Кальдерон спочатку вдавався до гумору, щоб відповісти, пізніше вона уточнила, що цього запрошення ніколи не відбудеться. «Очевидно, немовлята, вони не пам'ятають, що я показав їм запрошення, оскільки воно прийшло до нас красивими, красивими. Брехня, ні, вони нас не запросили і не запросили, ні чого...»

ОскількиАндреа Вальдірі та Феліпе Сарума почали поширювати запрошення на свій шлюб, на початку квітня Джуліана Кальдерон поділилася деякими історіями Instagram як жарт на цю тему. Отже, в ході зображень він чув, що говорить: «Ви не повірите, але я вже отримав запрошення міс Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума до шлюбу... кажуть, що не надіслали нам напій, тому що ми багато пили, так агіта».

Це тому, що запрошення, яке творці контенту надіслали близьким до них, також включало пляшку віскі, зокрема від Blue Label.

Джуліана жартувала на цю тему зі своєю сестрою Іною Кальдерон, варто пам'ятати, що остання мала певне публічне тертя з Вальдірі.

Джуліана та Іна Кальдерон жартують про своє передбачуване запрошення до шлюбу Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума

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