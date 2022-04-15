Хуан Гільєрмо Куадрадо оновився з «Ювентусом» до 2023 року: «Це унікально, незамінно»

Soccer Football - Serie A - Juventus v Inter Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - May 15, 2021 Juventus' Juan Cuadrado celebrates scoring their third goal REUTERS/Massimo Pinca

Після довгих спекуляцій, розмов та переговорів 33-річний Хуан Гільєрмо Куадрадо продовжить грати за «Ювентус». Клубпідтвердив оновлення гравця на інший сезон, а це означає, що колумбієць продовжить носити сорочку Vecchia Signora до 2023 року. Менеджери команди можуть легко дихати, так як продовження контракту було однією з завдань всередині персоналу.

Хоча деякі клуби виявляли інтерес до Куадрадо, і переговори між двома сторонами не процвітали, нарешті, у заяві вони підтвердили, що кавоварка залишиться частиною команди Турина ще один рік.

«Нерозривний. Прикметник, який описує щось, що не закінчується, що не можна скасувати, або яке не можна зламати. Відносини між Ювентусом і Куадрадо, між Хуаном і чорно-білим можна визначити цим словом. Щось, що виходить за межі ігрового поля, що перевершує його. І це посилання триватиме до 2023 року», - підтвердила команда у заяві.

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