Хосе Рамон Лопес Белтран та Гектор Суарес Гоміс обговорили у Twitter: «Мій тато зробив більше для Мексики»

Після прохання Хосе Рамона Лопеса Белтранадо південноафриканського бізнесмена Елона Маскаактор Гектор Суарес Гоміснакинувся на старшого сина президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора( AMLO), поставивши під сумнів його навички адвоката.

Через свій акаунт у Twitter син Гектора Суареса та Пепіта Гоміс написав: «З цією проникливістю чи хворобливий бодок огрядний адвокат у США? @30JR41_ Цікаво, що він говорить про самосвідомість , тому що якби не вони, його тато Беніто Хуарес Ваннабе не був би таким популярним. Безголовий радить @elonmusk!»

Зіткнувшись з суворою критикою Пелона Гоміса, первісток син Лопеса Обрадора визнав, що виконавець Тисячі Усосів, Ні Сіна, Ні Сіна, Фланагана та Дон Ріголетто «був і є» одним з його улюблених коміків .

«Мені було приємно зустрітися з вашим татом, тому що він прагнув мене привітати нас. Він був і залишається одним з моїх улюблених коміків. Сумночитати тебе. Яка різниця», - відповів Лопес Бельтран.

El hijo de AMLO reconoció ser fan de Héctor Suárez padre (Foto: Twitter)

Незважаючина те, що Лопес Белтран похвалив роботу Гектора Суареса, Пелон запевнив, що його батько ніколи не підтримував Лопеса Обрадора . Він також зазначив, що оперативна група Табаскеньо звернулася до актора з Меканіки Насьональ , щоб підтримати свою кампанію в якості кандидата в президенти Мексики.

«Я шукаю вас, щоб привітати їх? ТИ НІЧОГО НЕ ВИГРАВ! Він ніколи не підтримував вашого тата, і вони продовжували шукати його під час його кампанії, щоб благати його зробити це. Я радий, що ти захоплюєшся моїм татом, він зробив більше для Мексики зі своєю комедією, ніж ваш тато на посаді президента», - сказав актор.

Нарешті, Пелон Гомс пояснив, що Хосе Рамон заблокував його з цієї соціальної мережі і додав: «Хіба це не так погано обговорювати? Заблокуйтемене, зареєстрований адвокат Texas Bar ліцензований та сертифікований на практику в Сполучених Штатах!»

Дискусія між Суаресом Гомісом та Лопесом Бельтраном відбулася після того, як 13 квітня минулого року син головного виконавчого директора звинуватив прихильників колишнього президента Феліпе Кальдерона (2006-2012) у оркеструванні « абсурдної та жалюгідної брудної війни » у Twitter .

El hijo de AMLO bloqueó a Suárez Gomís de Twitter (Foto: Twitter)

«З таким ставленням, готовністю та бажанням змінити речі, @elonmusk повинен почати з очищення @TwitterMexico. Режисер кількох складних прихильників @felipecalderon, які все, що вони роблять, - це заповнити ботів @twitter ботами за їх абсурдну та жалюгідну брудну війну », - сказав Хосе Рамон.

В результаті цієї публікації прихильники адміністрації батька підтримали його прохання, в той час як інші користувачі попросили його розкрити суми та джерело його доходу: «А скільки грошей ви заробляєте за кожен блискучий твіт, як цей? Звичайно, ви платите за Casa Gris тут», «Ми хочемо, щоб Twitter Мексика була очищена,але зараз», «Ви збираєтесь сказати нам, що ви живете?» «Краще розкажіть нам, як ти став мільйонером, не працюючи», - це були деякі реакції, які він отримав від користувачів мережі.

Слід зазначити, що це не перша публікація, в якій Лопес Белтран згадує генерального директора Tesla у своїх соціальних мережах . Перший раз було 6 квітня, коли він також попросив його закінчити «всю брудну війну», стверджуючи, що «ця соціальна мережа повинна бути великою областю свободи вираження поглядів у всьому світі».

«Тепер, коли @elonmusk має 9,4% акцій @Twitter, сподіваємось звернути увагу, прийняти правильні рішення та закінчити кожну брудну війну, яка відбувається щодня. Ця соціальна мережа повинна стати великим простором для свободи вираження поглядів у всьому світі. На благо людства», - написав Лопес Белтран зі свого особистого кабінету», - сказав у той час Хосе Рамон.

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