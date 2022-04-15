U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден заявив, що «готовий» відвідати Україну в розпал російського вторгнення, як це вже зробили деякі колеги, наприклад, президенти Польщі чи Балтії.

Поставивши під сумнів цей момент перед пресою, президент США сказав «так». Байденвже відвідав Польщу в контексті вторгнення, де він подорожував побачити гуманітарну кризу «на власні очі». Вжев цій поїздці він шкодував, що не зможе відвідати Україну.

У четвер два республіканські конгресмени - Стів Дейнс та українська Вікторія Спарж відвідали Київ та Бучу, ставши першими американськими чиновниками, які подорожують до європейської країни з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

«Всюди є незаперечні докази військових злочинів (президента Росії Володимира) Путіна», - сказав Дейнс з землі, де підкреслив, що «США і світ повинні знати звірства» російського президента, вчинені «проти невинних людей в Україні».

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

Крім того, він запевнив, що, як тільки він зможе це зробити, Вашингтон надасть Україні «смертельну допомогу, необхідну для перемоги в цій війні», повідомляє телеканал CNBC .

Міжнародні лідери, такі як прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон; Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хосеп Боррелл; Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Лейєн; та президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви — Анджей Дуда, Алар Каріс, Егілс Левітс і Цигани Науседа — відвідав українську столицю, щоб показати свою підтримку в контексті конфлікту.

ВЕЛИКИЙУДАР

Потоплення військового корабля Москва в четвер після того, як він був охоплений пеклі, стало «великим ударом» повійськово-морських силах Росії в Чорному морі, повідомили в Пентагоні в четвер.

Ракетний крейсер, що керований, занурився в бурхливе море після пошкодження вогнем під час військової операції Росії в Україні, повідомили в Міноборони Москви.

Але Україна заявила, що корабель був вражений ракетним обстрілом.

«Це великий удар по Чорноморському флоту, це... ключова частина його зусиль по виконанню якогось морського панування в Чорному морі», - заявив CNNречник Пентагону Джон Кірбі.

«Це вплине на їхні можливості».

Кірбі заявив, що США не змогли підтвердити точну причину зникнення корабля.

«Ми також не можемо спростувати українську сторону цього», - додав він. «Це, безумовно, правдоподібно і можливо, що насправді його вдарили ракетою Нептуна або, можливо, більше».

(З інформацією від Europa Press)

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