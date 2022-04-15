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п'ятниця 15 Квітень 2022
Україна

Джо Байден заявив, що готовий відвідати Україну

Під час свого недавнього перебування в Польщі, щоб побачити гуманітарну кризу на власні очі, він пошкодував, що не зможе відвідати Київ

Newsroom Infobae

15 Квітень 2022
U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis
U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден заявив, що «готовий» відвідати Україну в розпал російського вторгнення, як це вже зробили деякі колеги, наприклад, президенти Польщі чи Балтії.

Поставивши під сумнів цей момент перед пресою, президент США сказав «так». Байденвже відвідав Польщу в контексті вторгнення, де він подорожував побачити гуманітарну кризу «на власні очі». Вжев цій поїздці він шкодував, що не зможе відвідати Україну.

У четвер два республіканські конгресмени - Стів Дейнс та українська Вікторія Спарж відвідали Київ та Бучу, ставши першими американськими чиновниками, які подорожують до європейської країни з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

«Всюди є незаперечні докази військових злочинів (президента Росії Володимира) Путіна», - сказав Дейнс з землі, де підкреслив, що «США і світ повинні знати звірства» російського президента, вчинені «проти невинних людей в Україні».

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia
Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a PoloniaREUTERS

Крім того, він запевнив, що, як тільки він зможе це зробити, Вашингтон надасть Україні «смертельну допомогу, необхідну для перемоги в цій війні», повідомляє телеканал CNBC .

Міжнародні лідери, такі як прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон; Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хосеп Боррелл; Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Лейєн; та президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви — Анджей Дуда, Алар Каріс, Егілс Левітс і Цигани Науседа — відвідав українську столицю, щоб показати свою підтримку в контексті конфлікту.

ВЕЛИКИЙУДАР

Потоплення військового корабля Москва в четвер після того, як він був охоплений пеклі, стало «великим ударом» повійськово-морських силах Росії в Чорному морі, повідомили в Пентагоні в четвер.

Ракетний крейсер, що керований, занурився в бурхливе море після пошкодження вогнем під час військової операції Росії в Україні, повідомили в Міноборони Москви.

Але Україна заявила, що корабель був вражений ракетним обстрілом.

«Це великий удар по Чорноморському флоту, це... ключова частина його зусиль по виконанню якогось морського панування в Чорному морі», - заявив CNNречник Пентагону Джон Кірбі.

«Це вплине на їхні можливості».

Кірбі заявив, що США не змогли підтвердити точну причину зникнення корабля.

«Ми також не можемо спростувати українську сторону цього», - додав він. «Це, безумовно, правдоподібно і можливо, що насправді його вдарили ракетою Нептуна або, можливо, більше».

(З інформацією від Europa Press)

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