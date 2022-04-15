Дженаро Вілламіл попередив, що Ілон Маск більше зацікавлений в літії, ніж «свобода вираження поглядів»

Президент Мексиканської державної системи громадського мовлення (SPR) Дженаро Вілламільвисловив стурбованість південноафриканським бізнесменом Ілоном Маскпісля того, як він оприлюднив свої наміри придбати Twitter.

І це те, що в даний час Маск займає 9% акцій соціальної мережі; однак він сказав, що готовий придбати 100% компанії , купуючи решту акцій, пропонуючи 54,20 доларів за акцію Twitter, що дає вцілому 41 мільярд готівкою.

Так що юкатеканський політолог не дочекався своєї відповіді, в якій стверджував, що мільярдер більше цікавиться іншою сировиною , ніж свободою вираження поглядів, як заявив Маск.

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

І з коментарем він завантажив два зображення: один з бізнесмена та інший, в якому він повторює своє суперечливе повідомлення у Twitter, в якому він заявив, що буде проводити державний переворот, де хотів , коли йому зіткнувся з нетизеном про державний переворот у Болівії проти Ево Моралеса . За словами користувача соціальної мережі, Муск отримав вигоду від повалення президента Болівії.

Він також розмірковував на своїй платформі, Infedemia, про інтереси Маска, яких він порівнював з американським магнатом Вільямом Рендольфом Херстом, бізнесменом, який контролював більшу частину засобів масової інформації в США протягом 20 століття.

Він запевнив, що те, що його цікавить, а не свобода вираження поглядів, полягає в «контролі громадської думки», оскільки заявив, що приватна компанія «не гарантує свободу вираження поглядів, навпаки, це обумовлює її».

Слід зазначити, що придбання платформи походить від заяв власника Tesla , в яких він запевнив, що він був частиною ради директорів через її «потенціал бути платформою для свободи вираження поглядів у всьому світі».

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Однак він сказав, що для цього платформа повинна була змінитися: «Оскільки я зробив свої інвестиції, я зрозумів, що компанія не буде процвітати і не обслуговувати цей соціальний імператив у нинішньому вигляді. Twitter повинен трансформуватися як приватна компанія».

Це не перша тривога мексиканських чиновників, оскільки депутат Морени Мігель Торруко Гарсазакликав до захисту літію Мексики, коли бізнесмен написав через свої соціальні мережі, що якщо ціна літію не була знижена, Довелосяб мати Тесла також обробляти видобуток та переробку сировини.

Попередження було зроблено, оскільки мінерал має важливе значення для виробництва акумуляторів для електромобілів, які компанія виготовляє та закликала захищати руду за допомогою електричної реформи.

І справа в тому, що виконавчий директор підкреслив, що літій буде для мексиканців, оскільки в 2019 році було оголошено про відкриття найбільшого родовища у світі на північному заході Сонори, в муніципалітеті Бакадеуаті, на кордоні з Чихуахуа, яке оцінювалося в 243,8 мільйона тонн руди .

На додаток до цього, США заявили в минулому році, що мексиканський ґрунт має 1,7 мільйона тонн запасів видобутку літію. А цей мінерал в основному використовується для виготовлення батарей.

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