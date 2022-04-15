«Це кокаїнова партія»: руйнівний звіт про французький регбі

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

«Бажаю, щоб будь-який середньостатистичний чоловік одного дня був професійним спортсменом, заробив багато грошей і був під тиском з ранку до ночі. Важко жити в актуальному стані. Ніхто не може зрозуміти це, поки вони не прожили його, грали і не аплодували тисячі людей. Коли вам доведеться все життя добре харчуватися, тренуватися, робити все, що вам кажуть, бути на 800% з ранку до ночі, сім днів на тиждень, в якийсь момент вам доведеться виходити, веселитися, розслабити тиск. Одні ходять, інші отримують високі. Те ж саме, коли ти на трибуни, а не граєш: ти виявляєш, що адреналін з кокаїном».

Цю фразу вимовив французький rugbier, особистість якого зберігалася в таємниці в рамках великого звіту, опублікованого відомою газетою L'Equipe , в якому кілька гравців з Топ-14, чемпіонату Франції par excellence, дали свідчення. За словами самих головних героїв, кокаїн увійшов у світ обмерзання десятиліття тому, і влада, яка керує спортом, здається, не в змозі зупинити його.

Останньою публічною справою було те, що Джеймс Мелоні, колишній австралійський регбіфігур, який випробував позитивний результат під час антидопінгового тесту у французькому клубі Лезиньян після матчу проти Каркассоне на чемпіонаті Elite One наприкінці лютого. «Ми всі знаємо, що кокаїн є бичем у всьому суспільстві. Ніхто не знаходиться поза досяжністю. Нажаль, ми не можемо стояти за всіма гравцями, щоб спостерігати за тим, що вони роблять, коли їх немає в клубі», - сказав президент Лезиньян Ален Фабр в той час.

Як опублікував L'Equipe, це не поодинокі випадки, а те, що «кокаїн став звичним явищем», як ще один ругб'єр, який вирішив приховати свою особу, щоб уникнути можливих санкцій, визнаних. «Коли я почав, деякі люди курили свою маленьку сигарету з конопель. Це було замінено кокаїном», - додав він. У той же час відкрився інший спортсмен, опитаний: «У мене був кокс, так що? Мені нема чого приховувати. Це зовсім не виняткове. Коженспоживає його посередині. Зараз активні Топ-14 гравців беруть».

James Maloney fue suspendido después de dar positivo en un control antidopaje en febrero de este año (Getty Images) George Wood | Getty Images

Регб'єри, які свідчили, вирішили зробити це анонімно, щоб уникнути проблем, хоча всі вони погодилися, що в навколишньому середовищі це не секрет. Варто відзначити, що Французька федерація регбі (FFR) проводить антидопінг-перевірки після матчів, але не протягом тижня на практиці. Цей простір між зобов'язаннями дозволяє тим, хто бажає споживати такі незаконні речовини.

«Кокаїн залишається в сечі лише до 48 годин. Гравці приймають це на початку тижня», - пояснив з легкістю Крістіан Багат, відповідальний за боротьбу з допінгом в FFR. «У дні матчів більше немає слідів наркотиків. Також у нас не було випадків позитивного контролю за кокаїн у змаганнях, хоча ми дуже добре знаємо, що гравці приймають його. Це було б навіть більш імовірно».

Але це відбувається не тільки на професійному рівні, але і в аматорській обстановці. Французьке антидопінгове агентство (AFLD) отримало сім повідомлень про докази, пов'язані з кокаїном, деякі з яких були безпосередньо відкинуті, а два з них належали до аматорського середовища. «У деяких куточках Франції, після гри, це партія кокаїну», - зізнався інший гравець, який є частиною Pro D2, другого дивізіону.

Контролер AFLD сказав, що вони робили аналізи сечі перед початком матчів, але їм довелося змінити цю програму, оскільки були гравці, які використовували під час перерв. Саме тому вони зараз проводять перевірки також в перерву. «Ті, хто споживає його, не божевільні, вони обережні, коли приймають його. Вони чекають закінчення гри», - пояснив Крістіан Багат.

France ha encendido la alerta sbre el consumo de cocaína en el rugby (Getty Images) Lionel Hahn | Getty Images

Важливо уточнити, що вживання цього виду наркотичних засобів є незаконним у Франції і карається фіксованим штрафом у розмірі 200 євро, який також може включати позбавлення волі на один рік. Усвою чергу, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) встановило різні покарання, якщо використання кокаїну виявлено на етапі змагань, яка може становити два роки, або в міжсезоння, яке скорочується до трьох місяців.

Крім того, останнім часом у Франції зріс незаконний ринок цього виду наркотиків, і, як описано у звіті, Моніторинговий центр наркотиків та наркоманії (OFDT), кокаїн в даний час найбільше споживається серед молоді у віці від 26 до 34років, тому це не проблема, яка стосується лише регбі.

*La Sedronar надає вказівки та стримування через рядок 141, анонімний та безкоштовний, а також електронною поштою consultas@sedronar.gov.ar . Івін надає завантажити матеріал, щоб дізнатися про проблему споживання та знати, як піклуватися про нашу молодь під час карантину,за цим посиланням.

*Якщо ви відчуваєте проблемну ситуацію споживання і вам потрібно взяти участь у зустрічах анонімних наркотиків, відкритих для громадськості та доступних 24 години на добу, ви повинні ввести це посилання . Безкоштовний інформаційний номер - 0800-333-4720, а від WhatsApp - +54 911 5047-1626. Для отримання додаткової інформації про інші віртуальні зустрічі в Аргентині, будь ласка, відвідайте веб-сайт: www.na.org.ar .

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