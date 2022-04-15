«Міжцерковна комісія передає свою версію візиту брата Густаво Петра до Ла-Пікота

У публічній заяві Міжцерковна комісія з питань справедливості та миру, членом якої є Хуан Фернандо Петро, уточнила, що візит останнього до в'язниці Ла-Пікота в Боготі 8 квітня керував адвокат Педро Ніньо. Крім того, він сказав: «Ні в якому разі і ні за яких обставин не йшлося про те, щоб пропонувати скорочення вироків, амністій, помилувань чи судових вигод за нашу присутність, або про гроші чи голоси на користь кампанії за нашу присутність. Наша організація ніколи не говорила про соціальне прощення, завжди про відновне право», - йдеться в документі.

Громадська організація з прав людини запевнила, що групові зустрічі, проведені братом кандидата в президенти Густаво Петром з Іваном Морено та Альваро Гарсією, серед інших, були досить короткими та закінчилися. У заяві «Справедливість і мир» хвилина за хвилиною візиту, в якому слідували Хуан Фернандо Петро та Данило Руеда, зафіксовано та розслідувалося.

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