Інтенсивна кампанія вакцинації проти COVID-19: це буде процес застосування доз в IMSS та ISSSTE

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Пандемія COVID-19 продовжує забирати життя тисяч людей, а також збільшувати кількість заражених у країні, тому уряд Мехіко наполягав на тому, що громадяни повинні бути вакциновані, щоб уникнути подальших інфекцій. Зважаючи на це, активізувалася інтенсивна вакцинаційна кампанія, щоб принести користь відставникам.

Таким чином, у цьому цифровому просторі ми представимо, яким буде процес застосування дози в Мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) та Інституті соціального забезпечення та соціальних служб державних працівників (ISSSTE).

Глава уряду CDMX Клаудія Шейнбаум повідомила, що вперше люди зможуть зробити щеплення внайближчому медичному центрі або в будь-якому підрозділі IMSS або ISSSTE, незалежно від того, мають вони право на такі інститути чині.

Vacunación para adultos. Foto: Karina Hernández / Infobae Karina Hernandez/Infobae

Дебудуть робити щеплення?

Той, хто вимагає своєї першої, другої або третьої дози, зможе відвідати 117 уповноважених медичних центрів.

Також буде 25 одиниць IMSS, 45 одиниць ISSSTE або 4 спеціальні макроцентри для застосування вакцини.

Чотири макроцентри: Arms Room, CENCIS Марина, Voca 7 IPN, CC Хайме Торрес Боде.

Колибудуть застосовуватися дози?

* З вівторка 19-го по суботу 23 квітня і з 25 по 30 числа того ж місяця. (Макроштаб).

*З понеділка, 18 квітня в медичних центрах.

Для отримання додаткової інформації про процес вакцинації в Макроштаб-квартирі та медичних центрах, будь ласка, зверніться на наступному офіційному веб-сайті. Натисніть тут.

A partir del lunes 18 de abril se vacunará a rezagados. Foto: Karina Hernández/Infobae

Згідно з офіційним веб-сайтом охорони здоров'я, вакцини будуть доступні людям різного віку, яким потрібна перша, друга або бустерна. А також перша і друга дози для молодих людей у віці 12, 13 і 14 років з супутніми зв'язками. Від 15 до 17 років або виповнилося 15 в цьому році.

Головна вимога до проведення процесу - вести облік щеплень.

Якзавантажити файл?

* Увійдіть на мою платформу вакцин. Тут

*Вподальшому необхідно заповнити форму даних і в кінці з'явиться лист з ім'ям, CURP і реєстраційним листом.

*Файл повинен бути надрукований, а інші дані заповнені ручкою.

Тим часом ми повинні пам'ятати, що епідеміологічний світлофор в даний час зберігається зеленим завдяки зниженню випадків госпіталізації по всій країні.

Кілька днів тому Міністерство охорони здоров'я (SSA) оголосило епідеміологічний світлофор на коронавірус (COVID-19) на 2022 рік, який діятиме з 4 квітня до 17. Він вказав, що п'ятий раз поспіль не буде стану в «червоному» кольорі (максимальний ризик зараження). Останнім був Агуаскальєнтес більше двох місяців тому, і це було єдиним, хто знизився до цього рівня через п'ять місяців (з серпня 2021 року по січень).

Також не буде жодної сутності в помаранчевому (високому ризику) або жовтому (помірний ризик). Варто згадати, що до місяця тому лише Керетаро був на цьому останньому рівні.

Це означає, що вдруге поспіль всі 32 держави в країні будуть зеленими (низький ризик).

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