Кислотний коментар Гектора де Молеона проти AMLO у відповідь на Мартіна Морено: «Без співпереживання»

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Після відкликання мандатубагато критиків кинулися проти консультації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора(AMLO), яку вони описали як вправа для посилення его головного виконавчого директора.

Ці аргументи народилися, перш за все, через великий абстенціонізм, який стався, оскільки лише близько 20% електорату у всій країні проголосували в консультації, і 40% з них були необхідні для того, щоб результати були обов'язковими. Було підраховано близько 16 мільйонів голосів , з яких 91% були на користь президента, який продовжує його адміністрацію.

Після цих результатів та хвилі критики проти цього консультативного процесу письменник та журналіст Франсіско Мартін Морено опублікував у своїх соціальних мережах суперечливий коментар, в якому він асоціював неграмотністьз симпатією до президента проявили під час голосування у Відкликанні Мандату і запевняв, що його підтримка відпочиває там.

На що AMLO швидко відреагував на те, щоб назвати його класистом та поділитися звітом про рейтинги глобального затвердження лідерівMorning Consult.

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

У цьому документі було помічено, що підтримка населення Мексики для Лопеса Обрадора становила 67%, що ставить його на друге місце серед найбільш схвалених лідерів нижче президента Індії.

«Він і послідовники консерватизму рамплона повинні знати, що сьогоднішнє опитування ставить мене на друге місце серед 21 президентів світу», - написав президент.

Зіткнувшись з цією дискусією, літописець Гектор де Маулеон відповів кислотним коментарем, в якому він поставив під сумнів корисність цього результату, якщо в країні є «поганий уряд», а країна «зламана».

«Ха-ха. Вони зможуть розмістити його на першому місці галактики... іщо добре, що для країни, якою вона керує? Розбитий, на шматки, з поганим урядом, без емпатії, жертва його виникнення»

У цій публікації Морено він порівняв дві карти, вироблені Національним інститутом статистики та географії (INEGI), які фіксують рівень неписьменності з боку держави, а в іншому - рівень участі людей у відкликанні мандату.

«Наступні дані INEGI, безумовно, світяться і виявляють походження влади Лопеса Обрадора. Чим більше неписьменності, тим більше голосів за Морену... », - написав письменник, який висловив проти AMLO та його уряду під назвою Четверта трансформація (Q4).

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Хоча президент сказав, що пишається і що «освіта - це не те саме, що культура».

Так само журналіст та літописець Гектор де Маулеон позиціонував себе проти заходів безпеки, прийнятих урядом 4T, серед інших питань.

Таким був випадок, коли уряд заборонив журналу Nexos укладати контракт з урядом на два роки і наклав штраф у розмірі майже одного мільйона песо , який журналіст описав як «форму непрямої цензури».

Або в якій він поділився історією смерті Хільди Крус, яка померла від COVID-19, коли не отримав допомоги від жодної лікарні. Цю історію забрендувала Естефанія Велос,комунікатор та співавтор Canal Once, як підробка новини, і він вказав на де Маулеон за те, що нібито нехтував перевіркою даних.

На що він відповів: «Таким чином вони використовують @CanalOnceTV для нападу на тих, хто критикує уряд @lopezobrador_».

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