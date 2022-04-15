У Києві почалися сильні вибухи

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

У перші години п'ятниці в Києві пролунали потужні вибухи і по всій Україні пролунали зенітні сирени, оскільки населення готувалося до подальших російських атак після того, як головний військовий корабель Москви на Чорному морі затонув після пожежі.

Вибухи виявилися одними з найбільш інтенсивних у столичному регіоні України, оскільки російські війська вийшли з району на початку цього місяця, готуючись до боїв на півдні та сході країни.

Українастверджувала про тоне Москви, заявивши, що флагман російського Чорноморського флоту радянського часу був вражений однією з його ракет. Корабель затонув пізно в четвер, поки буксирувався в порт, повідомляє Міноборони Росії.

Понад 500 членів екіпажу на борту круїзного лайнера були евакуйовані після того, як боєприпаси на борту вибухнули, заявили в російському міністерстві, не визнаючи нападу. Україна стверджує, що атакувала військовий корабель з протикорабельної ракети «Нептун» місцевого виробництва.

Los ataques rusos han dejado graves daños en Ucrania

Втрата корабля настає, оскільки російський флот продовжує обстріл українських міст у Чорному морі майже через 50 днів після початку його вторгнення. Жителі Одеси та Маріуполя, на прилеглому Азовському морі, готуються до подальших обстрілів Росії.

Міністерство оборони Росії заявило, що розслідує причину пожежі на борту. США запевнили, що потоп московського військового корабля є «важким ударом» для Росії

Президент України Володимир Зеленський натякнув на затонулий військовий корабель у відеозйомці, в якій попередив про наміри Росії напасти на східний регіон Домбас, включаючи Маріуполь.

Зеленський вшанував данину всім «тим, хто зупинив просування нескінченних конвоїв російської військової техніки (...). Ті, хто довів, що російські кораблі можуть йти (...) на дно».

Негайних повідомлень про пошкодження після вибухів у Києві, Херсоні на півдні, східному місті Харкові та місті Івано-Франківську на заході не було. УкраїнськіЗМІ повідомили про відключення електроенергії в районах Києва.

Зенітні сирени були активовані у всіх регіонах України відразу після опівночі в п'ятницю і продовжували звучати у східних районах Луганська та Запоріжжя, навіть після того, як ті в інших місцях були замовчені, повідомляють українські ЗМІ.

(З інформацією від Reuters)

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