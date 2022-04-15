Вставай рано! Стежка Монсеррат закривається опівдні на Великдень

Після того, як у вівторок на стежці Серро де Монсеррат відбувся день технічного обслуговування та повного закриття, понад 22 000 людей було запропоновано піднятися кам'яною дорогою до цього знакового місця в Боготі цього страсного четверга.

Стежка Монсеррат нарешті привітала місцевих жителів та гостей після двох років повного закриття та часткової ємності через пандемію covid-19. Єдиними обмеженнями були вагітні жінки, домашні тварини, дорослі старше 75 років, діти до одного метра зросту і люди під впливом психоактивних агентів.

Крім того, мерія Боготи наполягала на тому, що до стежки можна отримати доступ лише між п'ятою ранку та полуднем . Однак той чи інший незрозумілий чоловік прибув після закінчення часу, зазначеного в перший святий день і не зміг піднятися на пагорб пішки: у нього були варіанти сходження по канатній дорозі, фунікулері або повернення іншого дня.

Щоб цього не сталося з вами, майте на увазі це обмеження часу і приходьте рано, щоб ви могли досягти вгору і вниз по брукованих шляху. Якщо ви виявите його закритим, будь ласка, утримайтеся від сходження на кущ, якщо у вас не вистачає досвіду походів, оскільки ви можете загубитися або поранитися.

Окрім спортсменів та любителів активного відпочинку, деякі католики піднімаються на пагорб під час Страсного тижня як парафіяни та паломники, оскільки на вершині знаходиться Базиліка СвятилищеПолеглого Володаря Монсеррата, релігійного діяча, якому приписуються чудеса всіх видів.

Зайве говорити, що вхід до базиліки безкоштовний і що вона працює, як і будь-яка інша католицька парафія: будуть богослужбові святкування, і відбудуться звичайні заходи Великого тижня. Однак деякі з цих заходів відбудуться після закінчення часу закриття стежки.

Наприклад, святкування Страсті Ісуса Христа — у Страсну п'ятницю о третій годині дня - і Великоднього бдіння - у Страсну суботу о шостій годині дня. Якщо ви будете відвідувати ці заходи, візьміть гроші з собою, щоб піднятися або спуститися по канатній дорозі або фунікулері. Крім того, ви повинні носити з собою карту вакцинації проти covid-19.

Зверніть увагу, що заходи також будуть транслюватися на Facebook Live, тому ви можете дивитися їх з дому безкоштовно.

Мерія Боготи повідомила, що стежки Кебрада Ла-Вьєха, Сан-Франциско-Вікача, Ла Агуадора та Гвадалупе-Агуаносо будуть відкриті для відвідування громадян під час Страсного тижня. Чотири стежки розташовані на Східних пагорбах Боготи.

Тури, які будуть проводитися через ці екосистеми, гарантують пасивний відпочинок та План громадського використання заповідника Лос-Серрос. Для участі громадяни повинні зробити попередню реєстрацію в заявці https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Після прибуття в місце зустрічі вони перевірять квоту та карту вакцинації.

Адміністраціярайону попереджає вас, що дорога Гваделупа-Агуаносо буде закрита в п'ятницю, 15 квітня через паломництво, яке відбудеться вздовж головної дороги до Гваделупе. Паломництво, яке відбувається від церкви НуестраСеньора де Ла Пенья, в мікрорайоні Лос-Лачес, Ерміта-де-ла-Пенья або Альто-де-ла-Крус до Серро Агуаносо та Святилища Діви Гваделупської, обмежено. Єдиний доступ - саме через церкву Гваделупе.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: