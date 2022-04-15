Габріель Квадрі прогнозує поразку AMLO за допомогою електричної реформи: «Він хоче перемоги, як це не потрібно»

Суперечливий депутат Партії «Національна дія » (PAN) Габріель Квадрі де ла Торре, який позиціонував себе як один із найстійкіших критиків уряду Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), знову запустив себе проти реформи електроенергії .

Ця пропозиція була класифікована як невдаха, яка не прагне інвестувати в чисту енергію, а також це підвищить ціну на електроенергію.

З іншого боку, також було обговорено питання літію, що викликало власну дискусію, оскільки гірничодобувна промисловість стверджувала, що в країні немає необхідної інфраструктури для здійснення видобутку корисних копалин.

Але виконавчий директор наполягав на своїй стратегічній ролі для економіки Мексики та майбутніх поколінь країни. Він навіть сказав, що якщо Реформа не буде затверджена наступної неділі, 17 квітня, він надішле пропозицію реформувати закон про видобуток корисних копалин.

El presidente afirmó que si no se aprueba Reforma Eléctrica, se enviará reforma para proteger litio FB: Miguel Torruco Garza FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Однак паніста запевнила, що президент шукає перемоги, однак вона має місце, намагаючись зарезервувати експлуатацію літію від рук нації, що призведе до того, що нація буде перенесена «між ніг».

Він також говорив про голосування Реформації і заявив, що Лопес Обрадор, або, як посилається на нього Калігула , програв резолюцій Верховнийсуд нації (SCJN) у голосуваннях стосовно Закону про електротехнічну промисловість(ЛІЄ).

Слід нагадати, що в цих голосах, незважаючи на те, що Закон був схвалений як конституційний, сім з одинадцяти міністрів проголосували за його неконституційність. За прийняття рішення залишилося лише одне голосування.

Зіткнувшись з цими подіями, такі люди, як Сантьяго Кріл Міранда , стверджували, що це непотрібно, оскільки стаття 27 вже передбачає, що літій, будучи природним ресурсом на мексиканській території, перебував під захистом нації.

La Reforma Eléctrica será votada este domingo 17 de abril (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

З іншого боку, Квадрі порівняв це рішення з заходами в інших країнах, які вирішили націоналізувати ресурс, наприклад, Болівія з Ево Моралесом, що, за його словами, було провалом.

Ця критика є частиною останніх подій після оголошення про те, що депутат Карлос Айса Дамас з лави Інституційної революційної партії (PRI) надав свою підтримку електричній реформі, незважаючи на те, що триколірна партія пішла в зворотному напрямку.

El diputado priista decidió dar la espalda a su partido para votar a favor de la Reforma (@colt1972)

З цієї причини його засудили численні діячі мексиканської політики, а також журналісти, коментатори та багато інших, які описали його рішення як «зрада батьківщини».

Звичайно, були й ті, хто аплодував цьому рішенню через свої соціальні мережі. Члени партії Movimiento de Regeneración Nacional (Морена) та пов'язані з офіційною партією, аплодували його черзі, що вони відзначили як патріотичний вчинок .

Так само Габріель Квадрі запевнив, що AMLO вже має 11 опозиційних голосів на користь Реформації.

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