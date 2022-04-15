Фредді Рінкон: програмування прощання з Колосом Буенавентура в Паскуаль Герреро

СтолицяВаллекаукани вже готується прийняти Колос Буенавентура і віддати належне йому на стадіоні, де він подарував стільки радощів уболівальникам Америки де Калі та колумбійської збірної.

Через два дні після його смерті та після того, як його відвезли до Буенавентури, тіло Фредді Рінкон повернеться до Калі для остаточного прощання перед його похованням вранці суботи, 16 квітня.

Через свій акаунт у Twitter Себастьян Рінкон, син колишнього футболіста, який помер у віці 55 років, висловився, щоб розкрити деталі та маршрут данини, яка буде виплачена кумиру національної збірної протягом усього Великоднього тижня суботи.

Опівдні в п'ятницю, 15 квітня, Себастьян, нападник аргентинського клубу Barracas Central, поширивінформацію про програмування, яким керує похоронний будинок Лос-Олівос у столиці Вальєкаукани:

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

Данина розпочнеться о 10 ранку на Олімпійському стадіоні Паскуаль Герреро. Паралітургія пройде на південній сцені спортивного майданчика до 12 м.

Як тільки церемонія закінчиться, організація заходу дозволить супроводжувати громадськість з 12:00 до 16:00, і, нарешті, з 16:00 до 18:00 ваша труна буде передана на Південне Митрополичекладовище , для вашого остаточного прощання.

На мікрофоні програми Balón Dividivido Себастьян Рінкон висловив свій біль і подякував співчуття після доленосної смерті після аварії національного спортивного кумира:

О 11:30 цієї середи, 13 квітня, клініка Імбанако в Калі підтвердила смерть Фредді Рінкон у шостому медичному звіті про стан здоров'я колишнього спортсмена, якого прийняли до відділення інтенсивної терапії ( ICU ) через три дні після перенесеної серйозної дорожньо-транспортної пригоди в перші години минулого понеділка, 11 квітня в столиці Вальє-дель-Каука.

Медичний центр повідомив, що стан Фредді Євсебіуса був глибоко критичним, враховуючи подальші, діагностичні тестита рентгенологічні дослідження,які не показали сприятливого для нього розвитку. У зв'язку з цим медичний директор клініки Лауреано Кінтеро Баррераповідомив, що пацієнт залишився в екстремальних умовах у своєму відділенні інтенсивного відділення.

Цебула компіляція його професійної кар'єри в міжнародних видах спорту та підтвердження його смерті медичним центром, який лікував його після аварії, в якій, мабуть, він бувспівводієм фургона, який врізався в автобус системи масового громадського транспорту Калі (MÍO) вКалі рано вранці 11 квітня:

Мер Калі Хорхе Іван Оспіна виступив у понеділок, щоб розкрити нові подробиці про аварію, в якій був причетний Фредді. Муніципальний президент зміг скласти, що зіткнення з автобусом системи громадського транспорту сталося о 4:11 ранку, коли вантажівка Ford з пластинами UGR 410потрапила в автобус в районі паркового сектора Ель Перро.

Слід зазначити, що на вулиці, де сталася аварія, прихильники Рінкон відправилися віддати йому данину вранці четверга, 14 квітня:

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