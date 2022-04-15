Франсія Маркес взяла скандали Агродоходу Безпечний і «обдурити» перед обличчям Альваро Урібе

Рідко кандидат у віце-президенти Франсія Маркес відповідає на запитання, поставлені їй її політичними недоброзичливцями. Однак нещодавня критика, надіслана йому колишнім президентом Альваро Урібе Велесом , була б останньою краплею , яка призвела до відповіді третійпретендент проголосував на всіх міжпартійних консультаціях 13 березня.

Все почалося після того, як природний глава Демократичного центру запевнив, що «Донья Франсія», як каже віце-президентська формула Густаво Петра, не «тупа» назустріч щоМаркес пов'язаний з Порвенір, одним з приватних пенсійних фондів Колумбії.

Слід нагадати, що соціальний лідер також поставив жорстку позицію проти приватних компаній, в яких громадяни роблять свій внесок у свої пенсії. Триєдине Урібе викликало великий ажіотаж у країні та численні реакції, включаючи саму Францію Маркес.

Кандидат у віце-президентство не тільки поставив під сумнів триєдину колишнього президента, який зараз розслідується за двома злочинами, а й вивів кілька скандалів, в яких були причетні його колишні чиновники.

Наприклад, Маркес нагадав йому про питання безпечного агродоходу, за який Андресу Феліпе Аріасу (колишньому міністру сільського господарства уряду Урібе) загрожує тюремне ув'язнення. Віннавіть використовував термін abudinear для позначення скандалу Міністерства ІКТ, в якому було піднято понад 70 мільярдів песо, щоб забезпечити сільську місцевість країни Інтернетом.

Слід нагадати, що abudinear посилається на прізвище колишнього міністра ІКТ Карен Абудінен, який, як кажуть, є головною особою, нібито відповідальною за втрату цієї мільйонерської суми державних грошей. Для цього питання Абудінен повинен був відмовитися від портфеля протягом 2021 року.

Ці події не залишилися непоміченими Франсія Маркес, яка згадала вищезгадані скандали у своїй триєдності відповіді, саркастично названа колишнім главою держави «доном Альваро» і відмежувалася від будь-якого корупційного акту, який міг би зробити її каламутним.

Candidata vicepresidencial Francia Márquez se enfrenta al expresidente Álvaro Uribe.

Поки що Урібе не відповів на «порок Густаво Петро». Однак його відповідь на пост вже має понад 14 000 лайків і сотні коментарів петристів, які відсвяткували відповідь Маркеса колишньому сенатору Демократичного центру.

Альваро Урібе не перший поставив питання проти віце-президентської формули Історичного пакту. Нещодавно стало відомо, що кандидат у віце-президент є одним з бенефіціарів доходу солідарності, який спрямована на підтримку громадян, які опинилися в складній економічній ситуації.

Колишній президент відповів на триєдину ЗМІ, яка поділилася новинами за участю кандидата, і розповів про фінансову допомогу, не згадуючи безпосередньо Франсію Маркеса. «Я хотів би, щоб дохід солідарності розширився до 5 мільйонів бідних сімей і збільшив суму», - написав Урібе у своєму акаунті в Twitter.

Колишній сенатор зазначив, що грант повинен мати взаємні міста, такі як «навчання, робота, догляд за сім'єю, прийняття конкретних обов'язків з навколишнім середовищем».

Кілька днів тому він також відрізнявся від Маркеса про свою оборону до Колпенсіонес. Урібесказав лідеру Афро, що менше пенсіонерів «не корупція»; насправді він навіть пояснив, чому його позиція буде неправильною, за його словами.

«Донья Франсія, в молодій системі, як у фондів, маючи менше пенсіонерів, НЕ КОРУПЦІЯ, гроші є на індивідуальному рахунку кожного працівника, з прибутковістю інфляції плюс 8, щоб гарантувати пенсію, коли вони відповідають вимогам», - сказав Альваро Урібе у своєму профілі в Instagram.

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