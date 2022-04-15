FLIP відкидає звинувачення журналістам, які розслідували військову операцію в Путумайо

Фонд свободи преси (FLIP) відхилив звинувачення журналістам, які вирушили в Путумайо для розслідування військової операції 28 березня. Журналісти з El Espectador, Vorágine та Revista Cambio склали союз і вирушили до села Альто-Ремансо, щоб дізнатися про події, які зараз розслідуються прокуратурою та іншими суб'єктами.

Важливо пам'ятати, що операція була представлена Міністерством оборони як досягнення проти торгівлі наркотиками, оскільки 11 передбачуваних дисидентів FARC були звільнені; однак через кілька днів стало відомо, що це насправді цивільні особи, які перебували на базарі, який прагнув зібрати кошти на бейдж відбитків пальців.

Така ситуація була перевірена журналістами, які зібрали докази і свідчення, які свідчать про те, що операція перетворилася на різанину проти невинних мирних жителів. Насправді соціальні організації та сама громада в муніципалітеті Пуерто-Легуїзамо вказали, що це буде вбивство під модальністю «помилкових позитивних».

Після того, як ЗМІ оприлюднили докази та історії жертв, кандидат в президенти Енріке Гомес накинувся на журналістів, які проводили розслідування.

«Існує лицемірне ставлення, кілька ЗМІ взяли банери торгівлі наркотиками до недоїдання найбільш вразливих груп населення країни», - написав претендент Національного руху порятунку. У свою чергу, він назвав цю новину «упередженою» і попросив міністра оборони Дієго Молано «стояти осторонь і представити свої файли».

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Цими заявами FLIP випустив прес-реліз, в якому запевняє, що «такі типи звинувачень, необґрунтовані, а також пов'язують журналістів з незаконними діями, такими як торгівля наркотиками, прагнуть делегітимізувати свою роботу, але перш за все загрожують їм». Фонд назвав слова Гомеса «дуже безвідповідальними», оскільки колумбійська преса була одним із суб'єктів, які найбільше порушуються збройним конфліктом.

Як аргумент, ФЛІП посилався на постанову Міжамериканського суду з прав людини (IACHR): «Протягом 1990 року (...) журналісти були націлені на різні суб'єкти конфлікту через їх критику, їх доноси або звітування з чутливих питань, особливо насильства, пов'язаного з торгівлею наркотиками».

З іншого боку, кандидат Національного руху порятунку також написав у Twitter, що «ЗМІ не судять і не судять від хоробрих людей, які складають Збройні сили. Належний процес повинен відбуватися за будь-яких обставин».

Таким чином, FLIP нагадав Гомесу, що журналістика має гарантії для розслідування питань, що становлять суспільний інтерес. «З цього приводу Конституційний Суд ухвалив у 2009 році та уточнив, що «судова істина», тобто та, що виникає в результаті судового розгляду, не обов'язково становить «реальну істину», - йдеться у повідомленні фонду у прес-релізі.

суб'єкт господарювання сказав, що кандидат в президенти повинен «прагнути до того, щоб існувати хороший клімат для практики журналістики. Однак Гомес віддаляється від цих зобов'язань». Вони також попросили його виправити свої коментарі та «утриматися від оцінок, які ставлять під загрозу журналістів».

ФЛІП також закликав Генеральну прокуратуру та Національну виборчу раду створити стратегію запобігання виборчому насильству , коли вона спрямована на пресу та прийняти санкції проти винних.

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