Фабіан Санабрія, звинувачений у сексуальному насильстві над своїми учнями, вважає, що соціальне прощення Петра: «Це етична пропозиція»

На додаток до політичної бурі, з якою стикається кандидат у президенти Густаво Петро за його пропозицію «соціального прощення», є ще один аспект - досить суперечливий -: підтримка Фабіана Санабрії , професора Національного університету Колумбії, звинуваченого у передбачуваному сексуальному насильстві над кількома його студентам.

Захист соціолога була записана на відео, після того як колишній рада Холман Морріс, близький друг Петра, запросив його в свою програму на Третій канал, в якій він намагався виправдати пропозицію кандидата до Історичного пакту.

Для академічного соціальне прощення Петра - це не така надумана ідея, як вказували кілька політиків з різних секторів. Більш того, Санабрія каже, що цей тип амністії не дається «la topa tolondra». Це було його втручання:

У своєму виступі, який широко розповсюджувався в соціальних мережах з повідомленнями обурення, передбачуваний кривдник якось виправдав ідею Петра, яка, як кажуть, принесе користь кільком ув'язненим, засудженим за корупцію, таких як брати Іван та Семюель Морено, головні герої так званої каруселі вербування в Богота.

«Те, що ми бачимо в Колумбії, на жаль, полягає в тому, що це хворе суспільство (...) ми суспільство, яке ми перебуваємо в «оці за око і зуб за зуб». Ми знаходимося в світі вказівників, вліво і вправо, вгору і вниз», - сказав викладач університету.

Згодом Санабрія намагалася зробити симуляцію між кишковою хворобою та соціальним прощенням, яке колишній мер Боготи протягом декількох днів мав в очах урагану. «Суспільство не може вилікувати свою кишкову флору, якщо воно точно не приймає трохи вівса та клітковини. Пропозиція про соціальне помилування (...) - це етична пропозиція, і, звичайно, це займає покоління, це займає десятиліття, але слід зазначити, що вона повинна бути направлена (...) Це не негайна безвідповідальність», - відповів професор під час програми Hollman Morris, яка згоріла на останніх законодавчих виборах, коли в Сенаті відбулося місце. для руху громадянських сил.

У січні 2022 року Генеральна прокуратура представила професора університету перед суддею поруки та звинуватила його у злочині насильницького плотського доступу, посиленого довірою.

За словами прокурора, визначення дається у відповідь на скаргу, подану 23 липня 2020 року Феміністичною комісією з гендерних питань Департаменту антропології Національного університету, в якій вона враховує різні скарги деяких професорів, пов'язаних з цим освітнім установа. З цієї причини необхідно було створити робочу групу в підрозділі сексуальних правопорушень Секційного управління прокуратури Боготи, щоб провести ретельне вивчення та аналіз кожного з представлених випадків.

За даними прокуратури, підсудний викликав у свою квартиру, розташовану в секторі Лас-Агуас в центрі Боготи, молодого чоловіка, який був зацікавлений в отриманні резюме, щоб влаштуватися на роботу, але він скористався б фінансовими труднощами свого студента і нібито змусив його займатися сексом його.

Суперечливі звинувачення проти професора змусили його гаряче поставити під сумнів Петра в соціальних мережах, до того, що кілька лаяли його за отримання захисту від суперечливих персонажів, таких як Санабрія або, як було сказано в останні години, від Маркоса де Хесуса Фігероа Гарсія, більш відомого як «Маркітос Фігероа» або його псевдонім «El perrero de los malcriaos», колумбійського наркоторговця, контрабандиста, екс-воєнізованого та вбивця.

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