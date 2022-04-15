Ерік Рубін надіслав повідомлення своїм хакерам після відновлення свого Instagram

Відновивши свій акаунт в Instagram, Ерік Рубін завантажив це відео

Кілька днів тому, поки Ерік Рубін був у відпустці, його акаунт в Instagram був порушений дивною людиною, про що повідомляє Андреа Легаррета у власному профілі в цій соціальній мережі.

Як тільки співак Тімбіріче відновив контроль над своїм рахунком, він записав відео, в якому надіслав повідомлення своїм «хакерам» , в записі його можна було побачити дуже серйозно пояснюючи ситуацію, а потім почав робити танець як знущання, тому що вони не могли забрати доступ до його Інстаграм.

Ящик для коментарів був наповнений підтримуючими коментарями його колег, включаючи Адріана Урібе, Алекса Сото, Роксани Кастелланоста та Еліас Сервантес з групи Магнето.

Пару днів тому Андреа Легаррета перервала своє свято Великодня подалі від соціальних медіа, щоб повідомити, що акаунт в Instagram Еріка Рубіна був зламаний.

Ситуація сталася в середу, 13 квітня, під час сімейної поїздки вони відвезли б до Європи , і протягом декількох годин шанувальники цієї сім'ї не знали, чи вдалося їм відновити рахунок.

Зіткнувшись із відчаєм, ведуча вирішила попередити своїх шанувальників, колег-ведучий Хой здивував своїх майже 6 мільйонів підписників на платформі зі своїх історій несподіваною новиною: «Вони зламали акаунт в Instagram Еріка! Будь ласка, не відкривайте посилання або повідомлення, які ви надсилаєте звідти! Ми намагаємося повернути його», - написав він.

Протягом багатьох годинаккаунт виглядав «невидимим» в пошуках, але через пару днів швидко відновився. У той час ні актриса, ні її дочки не ділилися більшою інформацією про це у своїх соціальних мережах.

Це не перший раз, коли мексиканський художник повідомив про свій хакерство соціальних медіа під час свого візиту на європейський континент. Саме у вересні 2021 року Джеральдін Базан пережила подібну ситуацію і поділився досвідом зі своїми послідовниками в Instagram, як тільки він відновив повний контроль над своїм профілем приблизно через 24 години.

«Увага, мій акаунт був зламаний (...), будь ласка, ігноруйте будь-яке повідомлення», - написав він у своїх оповіданнях.

Як пояснила актриса мильної опери з цього приводу, під час перебування в Іспанії вона помітила, що в її соціальних мережах почало відбуватися щось дуже дивне після того, як вона підключилася до безкоштовної інтернет-послуги, яку пропонують деякі місцеві ресторани, і вона негайно вжила запобіжних заходів, але їй все одно довелося чекати можливість знову увійти в неї має безпеку.

Що стосується свого професійного життя, Ерік Рубін був залучений до суперечки кілька днів тому, оскільки він, мабуть, майже поцілував Апіо Кіхано, якому виповнилося день народження 15 квітня.

У вірусному відео можна було побачити, що член Кабаха та Тімбіріче співають і вирішили наблизитися один до одного для обіймів, однак вони продовжили момент на кілька секунд, залишаючи дуже невелику відстань між губами.

Після цього вони ненадовго танцювали, почали схиляти голову, поки не зустрілися і нарешті розлучилися, не вказавши поцілунок; зі свого боку, напруга серед глядачів зросла до максимуму, оскільки деякі шанувальники вже кричали від емоцій при ласкавий підхід.

Після зустрічіЕрік Рубін прийшов обійняти інших членів Каби і продовжив шоу. Зі свого боку, користувачі мережі подбали про те, щоб зробити коротку запис вірусною і запевнили, що вони є «новою парою»ностальгічного туру.

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