ELN просить жителів Араука заявити про себе «нейтральними», щоб не бути оголошеними військовою метою

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

Цієї п'ятниці, 15 квітня, була випущена брошура, підписана Фронтом Східної війни Національно-визвольної армії (ELN), в якій він повторив своє «політичне рішення» протистояти дисидентам FARC на чолі з Артуро Пасом, псевдонімом Джеронімо, залишковою групою, з якою він вів «тотальну війну» з кінця 2021 року і який призвів до гуманітарної кризи.

Через документ, віднесений до незаконного збройного угрупування на чолі з Мануелем Васкесом Кастаньо, збройна структура вказала, що це збройне протистояння, яке призвело до переміщення понад 1500 людей, включаючи колишніх учасників бойових дій FARC у процесі реінтеграції, селян та громадян Венесуели, «триває, і поступки не буде», поширює серйозну кризу безпеки в цьому регіоні на східну Колумбію.

«Соціальна база «раніше FARC» не є військовою метою, і ми закликаємо тих, хто продовжує вірити в передбачуваних командирів та найманих підрозділів «Блоку Десятого фронту» та їх союзників як революціонерів та захисників людей з автомобільними бомбами, «нейтралізувати» себе, щоб вони не вважаються бойовим населенням», - йдеться в брошурі ELN.

Вони також вказали, що населення в цьому регіоні та на кордоні «повинно бути спокійним», вказуючи на те, що ця збройна група, яка має сильну присутність у цьому регіоні, де оскаржується контроль над деякими стратегічними коридорами та незаконним бізнесом, «не є подвійними стандартами і продовжуватиме «захищати» популярні інтереси, робітники, їх соціо - економічні процеси і особливо їх життя».

Нарешті, вони вказали, що їхпартія - це народ, а їхня програма - соціалізм, саме тому союзи будуть здійснюватися з Народним та революційним блоком, повідомленням, яке збігається з комюніке, яке вони видавали на початку року, в якому вони запевнили, що побачили необхідність «захищати території та соціальна тканина» наступу, розпочатого псевдонімом Джеронімо, що призвело до гуманітарної кризи.

Фонд прав людини Джоел Сьєрра, розташований в Арауці, попередив про ескалацію насильства в цьому відділі, оскільки в квітні було сім вбивств, що підкреслює смерть двох жінок. Важливо мати на увазі, що з початку 2022 року цей регіон постраждав від суворого збройного конфлікту, здійснений дисидентами з FARC, ELN та постійної мілітаризації з боку збройних сил.

У довгому заяві Фонд сказав: «Народ Араукано продовжує стикатися з ескалацією політичного, соціального та збройного конфлікту, починаючи з перших днів року; який вже залишає лідерів убитими, загрозливими, нападами, актами варварства та тероризму, переміщеними. А також, понад сто жорстоких смертей, з яких сім - жінки, включаючи неповнолітніх».

Жертвами, виявленими фондом, є: 54-річна Бланка Санчес Гомес, вбита 5 квітня, в якій також помер пан Маріо Монтоя. Так само була записана смерть Ювенала Каррілло Галвіса, 56 років, та Хорхе Гонсалес.

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