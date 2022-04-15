Едгар Бенітес мотивував для Universitario vs Alianza Lima: «Класика виграна»

ЕдгарБенітес не починав з Alianza Lima в останніх іграх після травми на початку сезону. Парагвай не знайшов місця в схемі Карлоса Бустоса після одужання, але після його хороших хвилин з метою проти Коло-Коло для Копа Лібертадорес в середині тижня, він має великі шанси розпочати цю неділю проти УніверситетЛіги 1 2022 . «Птах» була мотивована в попередньому.

«Кожна класика мотивує вас, це інше середовище. Класикавиграна, і, сподіваємось, ми повернемося найкращим чином, щоб виграти її . Це інший матч, де грають багато речей», - прокоментував він перуанську класику футболу в інтерв'ю програмі Football Como Cancha з RPP Noticias.

Крім того, він також говорив про жорстку поразку 2-1 чилійській команді групою F міжнародний турнір. «Ідея полягала в тому, щоб шукати позитивний результат, але перші хвилини стали трохи складними для нас. Другу половину ми значно покращилися, але нам залишилося відчуття, що ми зробили щось трохи краще», - сказав він.

Ветеран парагвайський гравець забив свій перший гол сезону в рамках другого туру групи F 2022 року Copa Libertadores. Футболіст з'явився, взявши воротаря зі спини і перетнув постріл до воріт після відмінної колективної гри «заляків» проти «Вождя». Вінне забив з серпня 2021 року, коли він забив Спорт Хуанкайо в розіграші 1-1 за другу фазу Ліги 1.

Згадаймо, що Едгар Бенітес вже грав класику проти Universitario, і це було минулого року , коли Аланза Ліма виграла 2-1 на Національному стадіоні. Колишня збірна грала до 66 хвилин. Голи забили Рікардо Лагос і Аксель Мояно. Нельсон Кабаніллас зізнижкою на «меренги».

Soccer Football - Copa Libertadores - Second qualifying round - Second Leg - Corinthians v Guarani - Arena de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil - February 12, 2020 Guarani's Edgar Benitez during the warm up REUTERS/Amanda Perobelli REUTERS

ДАТАІ ЧАС УНІВЕРСИТЕТУ VS ALIANZA LIMA

Обидвазагони зустрінуться на стадіоні Monumental de Ate з 15:00 (перуанський час) і будуть мати 57 000 квитків для місцевих уболівальників. Матч, який буде зіграний в рамках десятої дати Турніру Ліги 1 Апертура 2022 року, транслюватиметься на каналі GOLPERU. Відповідальним за здійснення правосуддя буде Кевін Ортега, який вже керував класикою.

ОСТАННІП'ЯТЬ МАТЧІВ: УНІВЕРСИТАРІО VS. ЛІМА АЛЛІ

2021: Університет спорту 1 - 2 Альянса Ліма

2020: Університет спорту 2 - 0 Альянса Ліма

2019: Університет спорту 1 - 0 Альянса Ліма

2019: Альянса Ліма 2 - 3 Університет спорту

2018: Альянса Ліма 2 - 1 Університет спорту

АЛЬВАРОГУТЬЄРРЕС ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА СВІЙ ДОСВІД У КЛАСИЦІ

Альваро Гутьєррес очолив великі клуби Південної Америки, такі як Пеньярол з Уругваю або LDU з Кіто з Еквадору. У ті роки він також грав класику і набув досвіду, який допоміг йому в цьому матчі проти Аліанзи Ліми, про що він висловив на останній прес-конференції.

«Я думаю, що досвід проведення такого типу матчу є фундаментальним. Яне той самий тренер, коли керував своєю першою класикою. Слава Богу, у мене була можливість бути тренером в декількох країнах. Деякі з хорошими результатами, а інші не так багато Є фактори, які ви вивчаєте з ходом матчів. Те, як тренуються гравці і підхід. Єкласика, де я бігав ззаду до суперників, тому що мені потрібно було перемагати та інші, де я був кращим, а інші результати служили мені», - прокоментував він на конференції.

Гутьєррес збирається керувати своєю першою класикою в Перу, але до цього він брав участь в Уругваї.

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