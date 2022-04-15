Великдень 2022: яку рибу рекомендується споживати, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

Національна комісія з питань знань та використання біорізноманіття (Conabio) опублікувала список з 28 риби та морепродуктів, риболовля яких сертифікована як стійка. Сертифікація сталого розвитку базується на оцінці цільового морського населення та здоров'я екосистеми.

Сертифіковані види в основному присутні в Північній і Південній частині Тихого океану, Мексиканській затоці і Карибському басейні. Риболовлятринадцяти з них, більше половини, не закрита, тому їх споживання ніяк не впливає на їх виживання в дикій природі.

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

Середвидів риб, які виловлюють стійко, є деякі поширені, такі як тихоокеанський хуахінанго, жовтоплавкий тунець, срібний окунь та різні види сардин, такі як синьо-грива та Монтеррей . Усписку також смугастий коза, смугастий повітряний змій, ставрида баха, а також американська черна і негрильо.

Що стосується морепродуктів, то доцільно споживати синій і зелений краб, червоний молюск і шоколад, каліфорнійський омар, сокиру мозоль, атлантичний скельний восьминіг, гігантський кальмар, а також білі, сині та коричневі креветки.

Влада додають, що крім сертифікованої риби і морепродуктів споживачі можуть впевнено їсти продукти, що входять в категорію «Рекомендовані», адже у них оцінка менше 5. Категорії можна проконсультуватися на світлофорі Conabio, який узагальнює категорії ризику, закриття, типи захоплення, екологічний слід та статус населення.

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

На світлофорі ви також можете перевірити, де ловлять кожен вид, оскільки походження продукту - це фактор, який потрібно враховувати, вибираючи, які морепродукти їсти. Комісіярекомендує споживати місцеві виловлені види, оскільки їх екологічний слід нижчий, ніж імпортна продукція, тому вона має менший негативний вплив на навколишнє середовище.

Споживанняпродуктів, які надходять з-за кордону, менш рекомендується через рівень забруднення, викликаного їх передачею. Щоб дістатися до розподільних центрів, вони проходять через забруднюючі процеси, такі як охолодження, упаковка та транспортування.

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

Іншимикритеріями, які слід враховувати для відповідального споживання морських видів, є стан популяцій та тип вилову. Бажанокупувати рибу та молюсків у населення з потенціалом розвитку, де є можливість збільшення уловів попереджувальним та контрольованим способом або з району з максимально допустимим використанням, в якій рибалка є оптимальною, але збільшити більше неможливо зловити, не генеруючи надмірної експлуатації

Що стосується способу захоплення, то найбільш шанобливим з екосистеми є вибірковий, в якому ловиться лише цільові види. Хоча найбільш інвазивним є неселективний, в якому ловляться різні види та розміри, які не є ціллю, тому вони можуть завдати шкоди тваринам, таким як дельфіни, черепахи та птахи.

Варто згадати, що в країні налічується понад 650 видів промислових риб і молюсків. Однак незаконні практики, такі як рибалка на зникаючих видів або під час закритого сезону все ще відбуваються. Нещодавно Мексика і США підписали угоди про боротьбу з незаконним промислом і захисту морських екосистем. Цепов'язано з необхідністю захисту морських екосистем, яким загрожує незаконний вилов та забруднення пластиком.

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