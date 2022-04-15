Дебанхі Ескобар: Комісія з пошуку Нуево-Леона пропонує винагороду 100 000 песо за інформацію

Через тиждень після того, як його востаннє бачили, Місцева комісія з пошуку осіб у Нуево-Леоні оголосила винагороду у розмірі 100 000 песо за інформацію, яка допомогла знайти Дебанхі Сусана Ескобар Базальдуа .

Справа викликала ажіотаж у мексиканському суспільстві через те, як відбувалися події. 18-річна дівчинка відвідувала вечірку в Квінті в муніципалітеті Ескобедо зі своїми друзями. Рано вранці 9 квітня, на зворотному шляху до свого будинку, вона була сфотографована поруч з дорогою сутності. Це була остання інформація про неї.

Виступаючи перед пресою, батько молодої жінки сказав, що з новою мірою він сподівається, що потік інформації збільшиться, щоб знайти місцезнаходження його дочки. Крім того, він вітав міжвідомчу координацію, яка підтримується в державі.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

Інформаціяв розробці...

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



