Даміан Алькасар запевнив, що «люди не матимуть милосердя» щодо опозиції, якщо вони проголосують проти електричної реформи

Одним з найзатятіших персонажів на захист президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) та його політичного руху, що називає себе Четвертою трансформацією (Q4), безсумнівно, є актор Даміан Алькасар, який кілька разів має підтримали дії і заяви Федерального уряду.

Тепер, з суперечками щодо реформи електроенергії, виробник також вирішив запустити себе проти партій, що входять до складу опозиційного блоку: Інституційної революційної (PRI), Демократичної революції (PRD) та Національної дії (PAN).

Зі свого акаунта у Facebook головний герой фільму « Ель Інфьерно » запевнив, що громадяни «не матимуть милосердя» проти цих політичних організацій на наступних виборах у червні, на яких будуть вирішено деякі важливі губернатори.

Він також запевнив, що це рішення буде прийнято через те, що коаліція Va X Mexico та її союзники «намагалися» завдати шкоди країні, підтримуючи іноземні компанії над енергетичним суверенітетом мексиканського держави.

«Якщо PRI, PAN та PRD навчать себе продовжувати шкодити нашій Мексиці, голосуючи за іноземні компанії, люди не матимуть милосердя 5 червня в Агуаскальєнтесі, Дуранго, Ідальго, Оахаці, Кінтана-Роо та Тамауліпасі. Якщо вони проголосують проти #ReformaElectrica, люди голосуватимуть проти PRI, PAN та PRD на наступних виборах, де буде обраний губернатор. Слідкуйте за опитуваннями!» , Написав Даміан Алькасар.

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

Через кілька годин той, хто брав участь у фільмі Закон Ірода , поділився цим повідомленням у своєму акаунті в Twitter , і повторив, що населення також повернеться йому спиною «у штаті Мексика в 2023 році, не кажучи вже про те, що там все одно».

Користувачі цих соціальних мереж прокоментували публікації Альказара та висловлювали різні позиції. Деякіаплодували словам актора і запевняли, що в їхніх штатах це також буде кінець епохи сьогоднішньої опозиції.

Інший сектор користувачів мережі, критики нинішньої адміністрації, вирішив піти проти цього, опублікувавши дані про відкликання мандату, підкресливши той факт, що більше 80% виборчого фонду не брали участі. Крім того, вони вирішили випустити графік, що демонструє збільшення несхвалення Лопеса Обрадора президентом країни.

Останніми днями перекладач стверджував, що обговорення реформи стосувалося не тільки питань мексиканського законодавства, а й про позиціонування законодавців на користь або проти іноземних компаній, а не для питання чистої енергії.

«Основна дискусія #ReformaEléctrica - це не між чистою та брудною енергією. Дилемадля наших законодавців полягає в тому, щоб вирішити, на якій стороні вони перебувають. Від жителів Мексики чи від іноземних компаній?» , Допитав Алькасар.

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Тепер, після запиту депутатів Національного руху регенерації (Морена), електрореформа буде обговорюватися та проголосована на пленарному засіданні цієї неділі, 17 квітня, з метою, стверджував Ігнасіо Майер поширення інформації громадянам про цей законодавчий законопроект.

Однак опозиція заперечила, що ця стратегія вишневої партії полягає в тому, щоб шукати більше голосів на свою користь, оскільки вони знали, що якби вони зустрілися 11 та 12 квітня за погодженням з Політичною координаційною радою (Юкопо), вони б втратили.

З цього питання депутат з питань Acción Nacional Габріель Квадрізаявив, що 11 опозиційних законодавціввже «переконані» схвалити його. Однак більше інформації про те, ким будуть депутати, він не дав.

«Калігула тисне, вимагає і погрожує опозиційним депутатам проголосувати за свою аберантну електричну контрреформу. У них 11. Їм потрібно 52 ″, оголосили суперечливим членом синього і білого кольору.

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