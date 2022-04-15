Влада та рибалки розшукують 11-місячну дитину, яка впала в річку Мета

Колумбійська сім'я переживає моменти туги з ранку 14 квітня, коли вони мобілізувалися на човні вздовж річки Мета, а 11-місячна дитина впала у воду і була змита течією. Навіть цього п'ятничного ранку влада рухається вперед з пошуком притоки, щоб знайти неповнолітнього, але їх робота не мала сприятливих результатів.

Як повідомляє Національний флот, який проводить обшук, пара дорослих виїхала вранці з муніципалітету Орокуе, в Казанаре, на невеликому човні через річку, яка перетинає регіон Лланера. На човні перебували двоє дорослих і їх двоє неповнолітніх дітей, старше трьох років і 11-місячна дитина.

Проблема виникла на висоті району, відомої як Тапа Охо, де, мабуть, човен потрапила в об'єкт, який досі невідомий, внаслідок чого човен різко рухався і викинув дитину, яка впала у воду. Батькитеж стрибнули в річку Мета, щоб спробувати врятувати дитину від течії, але їх зусилля виявилися марними.

У розпал відчаю дорослі зупинили пошуки і вирішили наблизитися до морської піхоти Advanced River Post № 42 Національного флоту, де повідомили про те, що сталося, і розпочали обшук владою. Незважаючи на зусилля, професіоналам Національного флоту так і не вдалося знайти дитину.

Громадапідтримала пошук, і вздовж річки просувається не тільки форма військово-морського флоту, але також поліція, кораблі цивільної оборони і навіть рибалки, які є частиною громади.

Хоча багато громадян у цій галузі країни звикли мобілізувати в цих невеликих човнів, влада часто звертаються до уваги, щоб незалежно від їх досвіду, вони завжди несуть рятувальників. Незрозуміло, чи були у сім'ї протоколи безпеки на своєму човні, але експерти часто проводять освітні кампанії, щоб жителі, які зазвичай перевозять на човні, не довіряли своїм навичкам плавання чи плавання.

На жаль, подібні новини траплялися кілька разів у різних куточках країни. Цьоготижня 5-річний хлопчик впав у річку Сину, в розпал занедбаності своїх родичів, з якими він розлучався на берегах притоки. На щастя, в цьому випадку сім'ї вдалося швидко врятувати дитину, не даючи струму забрати його.

17 листопада на річці Каука сім'я, яка рухалася у вантажівці через Пуерто-Вальдівія, впала в річку Каука через аварію. У цьому випадку першим органом, знайденим владою, було тіло дитини до чотирьох років, тоді як його батькам довелося шукати їх кілька днів.

У діалозі з Blu Radio командир, відповідальний за поліцію шосе майор Каріньо Лондоньо, пояснив, що перші версії вказують на те , що сім'я їде з Картахени до Вальє-дель-Каука. Однакна даний момент причини аварії невідомі, хоча передбачається, що це, можливо, сталося через мікросон водія.

«Повідомляється про ДТП на дорозі, яка веде від Медельїна до узбережжя, кілометр 90 сектор 15. Мабуть, транспортний засіб втрачає контроль, потрапляє в річку Каука і тягнеться на 100 метрів далі вниз . Причинитранспортного засобу - це питання розслідування»,- сказали йому Лондон, ЗМІ.

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