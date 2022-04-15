At least seven dead and 27 injured by a Russian attack on buses that evacuated civilians

Щонайменшесемеро людей загинули і 27 отримали поранення в результаті нападу на автобуси-евакуаційні цивільні в місті БороваХарківської області, які влада приписала російським силам.

Як повідомила в п'ятницю Харківська обласна прокуратура на Telegram, напад стався в четвер. За словами місцевих жителів, цитованих інформаційним агентством « Укрінформ » , водії автобусів, побачивши російські війська, зупинилися, щоб люди могли вийти з транспортних засобів «піднятими руками», але обстріляли їх.

Служба безпеки України (СБУ) вже розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чи є те, що сталося, є порушенням законів війни та умисного вбивствавідповідно до Кримінального кодексу України.

4 квітня українська влада закликала жителів Борова виїхати з міста власними засобами або на автобусах, обладнаних для цього. З тих пір половина місцевих жителів, всього 15 тисяч, виїхала туди.

Un soldado ucraniano observa una parte de un vehículo militar ruso destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Husarivka, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de abril de 2022. Imagen tomada el 14 de abril de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis REUTERS

У четвер вранці російські війська увійшли до села під Боровою, а ввечері українська влада підтвердила, що вони також отримали доступ до Борова. Місто було заблоковано, повідомляє українська преса.

Не рахуючи загиблих у четвер, губернатор Харківської області Олег Синегубов заявив, що з моменту початку російського вторгнення 24 лютого загинули понад 500 мирних жителів, у тому числі 24 дітей .

«З початку російського вторгнення загинуло 503 мирних жителів, у тому числі 24 дитини», - заявив губернатор області, столиця якого, Харків, сильно бомбила російська армія, - заявив у відео, розміщеному на своєму телеграм-каналі.

Харків, друге за величиною місто України, з населенням майже 1,5 мільйона жителів до війни, знаходиться приблизно в 40 кілометрах від російського кордону. Він був предметом інтенсивних боїв протягом декількох днів на початку російського вторгнення 24 лютого, але завжди залишався під контролем українських сил.

(З інформацією від Europa Press, AFP та EFE)

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