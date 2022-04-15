Антоніо Хіменес, який представляв Фредді Рінкон на телебаченні, залишив сердечне повідомлення після своєї смерті

«Колумбія визначає його як великого футболіста, і я визначаю його як велику людину», саме так акторАнтоніо Хіменесописав Фредді Рінкон у 2013 році; і справа в тому, що Картагенеро мав титанічне завдання представляти Колоса Буенавентури в серіалі «La Selección» на каналі Каракол і в якому вони також грали інші колумбійські футбольні легенди, такі як Фаустіно Аспрелла, Карлос 'Пібе 'Вальдеррама та Рене Хігуіта.

Через дев'ять років сам Хіменес ніколи не уявляв, що ідол, яким він представляв і захоплювався, несподівано помре, оплакуючи переважну більшість країни, яка була в захваті від його голів, забитих за Америку де Калі, Independiente Santa Fe і збірну Колумбії. Картагенероне був чужим данинам чоловікові, народженому в Буенавентурі, і в четвер вранці він поширював емоційне повідомлення через свої соціальні мережі.

Вірний своїй ідолопції для легендарного нападника, Хіменес поділився у своєму профілі в Instagram галереєю зображень з Rincón, включаючи деякі знімки його характеристики в 2013 році. У додатку він написав емоційне повідомлення, в якому зізнався, що ніколи не думав грати свого кумира через багато років.

«Одного разу в дитинстві я побачив, як ти граєш у футбол, без найменшого уявлення про те, що одного разу я буду одягнений як ти (...), коли я граю в дитинстві, ти дав нашу гідність прапора і крикнув ім'я нашої країни повним ротом, захопивши його назавжди в спогадах про наш славний футбол!» , Захопив художника в посвячення своїй Музі.

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Потім він вказав, що це більше, ніж збіг, який обидва зустрілися на дорозі. «Бог хотів, щоб я був тим, хто розповів історію про людину, яка, хоча я любив бути колумбійською, по той бік моєї країни дав заслугу цьому патріотичному почуттю і яким чином!» і додав значення «назавжди» Колосу порту Буенавентура.

Він подякував йому за футбол, за спосіб буття, за те, що приносив радість цілій країні в той час, коли потрібна була причина, щоб бути щасливим; «за те, що ім'я нашої країни звучало так само голосно і яскраво, як крик від Гола! Дякую вам за те, що 5-0, дякую за цю мету до Німеччини».

Варто згадати, що актор зміг інтерпретувати харизму, людську якість і доброту, які в житті відрізняли гравця на кортах. У серіалі надмірно запам'яталося його час в Independiente Santa Fe, показуючи, що нападник прибув на кардинальний кар'єр з найбагатшого, але, в свою чергу, самого нерівного порту в країні. Цю виставу визнав сам Колос, і Хіменес не вагаючись викликав ті лестощі, які демонстрували, як і в багатьох інших випадках, простоту першого колумбійця, який прибув до Реала в 1995 році.

Нарешті, той, хто народився в Картахені, написав нове спасибі гравцеві, адже завдяки своїм здібностям він зміг продемонструвати «з чого ви зробили, що ви мали всередині і дали цілій країні! ... Я сподіваюся, що я виправдав очікування вашої прекрасної історії і що ви відчули любов і душу, які я поклав, щоб носити ваше ім'я!»

Його повідомлення знову закрило його «Поки назавжди, Колос» , сповнений ностальгії, тому що він був обраний у 2013 році для представлення життя, роботи та таланту гравця, який для багатьох «випередив свій час»; не тільки через його стиль гри, але через його доброту.

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