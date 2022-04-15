AMLO залишається одним з найбільш схвалених лідерів у світі: опитування

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Мексики, захистився від критики письменника Франциско Мартіна Морено опитування, яке позиціонує його як одного з найбільш схвальних лідерів у світі.

Також журналіст та оглядач національних та міжнародних ЗМІ використовував графіку Національного інституту статистики та географії (INEGI) для порівняння держав з найвищою участю громадян у відкликанні мандатів з найбільш неписьменними державами країни.

AMLO просто відповів, що пишається заявою «тому що, крім усього іншого, освіта не така, як культура», а потім поділився опитуванням Morning Consult про схвалення президентів по всьому світу, де він виділяється на другому місці.

Дані, надані президентом, надходять з глобальних рейтингів затвердження лідерів Morning Consult. Опитування вказує на те, що AMLO має схвалення 67%, набагато вищий показник, ніж у президентів, таких як Еммануель Макрон (Франція, 38%), Борис Джонсон (Великобританія, 32%) або Жаїр Болсонаро (Бразилія, 42%).

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Що стосується Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, ви можете побачити зростання, яке він мав у своєму схваленні за останній рік. Станом на 15 квітня 2021 року президент отримав схвалення виборців лише 60 відсотків. Станом на 15 квітня 2020 року його затвердження склало 63%, тому його відновлення склало до чотирьох пунктів порівняно з минулим роком.

Серед лідерів з низьким рівнем схвалення - Анджей Дуда (Польща), Петро Фіала (Чехія), Борис Джонсон (Великобританія), Еммануель Макрон (Франція), Карл Нехаммер (Австрія) та Педро Санчес (Іспанія), все зі ставками менше 40% схвалення.

Вище AMLO знаходяться Нарендра Моді (Індія) із схваленням 76%; нижче, з дуже близькою цифрою, - Магдалена Андерссон (Швеція) з 58% та Ігнасіо Кассі (Швейцарія) з тим же рівнем схвалення, що і попередній.

З іншого боку, несхвалення AMLO в минулому році становить 26 відсотків, але порівняно з 15 квітня 2021 та 2020 року воно знизилося до 4 балів, оскільки в той час воно було розміщено на 30% несхвалення. Один з президентів з найменшим числом. МагдаленаАндерссон (Швеція) має 28% несхвалення, Нарендра Моді (Індія) має 18%, і ніхто інший не виділяється в цій області.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

Політична розвідка - це платформа, яка надає дані опитування в реальному часі щодо політичних виборів, обраних чиновників та питань голосування. Прицьому щодня проводиться понад 20 000 глобальних інтерв'ю.

Дані світового лідера та траєкторії країни базуються на семиденній ковзній середній середусіх дорослих у певній країні, з похибкою плюс-мінус 1% до 4%, згідно з описом методики на самій сторінці.

Вони також додали, що інтерв'ю проводяться в режимі онлайн між національно репрезентативними зразками дорослих. У цьому контексті опитування зважуються в кожній країні за віком, статтю, регіоном, і в кожній країні існують освітні поломки, засновані на самих офіційних державних джерелах.

ПРОДОВЖУЙТЕ ЧИТАТИ: