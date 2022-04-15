AMLO відкладає Енгельса та Дарвіна в сторону, щоб підкреслити любов Ісуса до бідних

CIUDAD DE MÉXICO, 04DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó esta mañana su conferencia matutina llevada a acabo en Palacio Nacional, el mandatario mexicano estuvo acompañado por Jorge Alcocer, secretario de Salud, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa de México y Marcelo Ebrard, canciller mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

У п'ятницю президент Андрес Мануель Лопес Обрадор поділився повідомленням у своїх соціальних мережах з нагоди святкування Страсного тижня та згадав, наскільки захоплюючим було життя Ісуса та благо, яке він зробив для людства, про яку він підкреслив свою любов до бідних.

Головний виконавчий директор, який визначив себе соціальним проповідником, нагадав, що лише минулого вівторка у своєму першому квартальному звіті він навів двох великих вчених та мислителів сучасної історії, таких як Фредерік Енгельс та Чарльз Дарвін.

Через свій акаунт у Twitter президент нагадав про це призначення:

«Так само, як Дарвін відкрив закон розвитку органічної природи, Маркс відкрив закон розвитку людської історії: той факт, настільки простий, але прихований під ідеологічним підліском, що людині потрібно, перш за все, їсти, пити, мати дах і одягатися, перш ніж він зможе займатися політикою, наукою, мистецтвом [або] релігія...

Він підкреслив, що хоча він погоджується з цими двома великими вченими, він вважає життя і роботу Ісуса захоплюючими, «особливо через його щиру любов до бідних та послідовну дію щодо ненасильства».

Він додав, що інша знакова фігура світу, як Ганді, сказала: «Я не знаю нікого, хто зробив більше для людства, ніж Ісус».

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