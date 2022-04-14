Юваль Ноа Харарі попередив, що світ переживає найнебезпечніший момент з моменту кубинської ядерної ракетної кризи

«Якщо ми не будемо обережні, ми повернемося в джунглі війни і насильства». Саме так видатний ізраїльський історик Юваль Ной Харарі захищає систему міжнародного порядку, яка управляла останніми десятиліттями і яка була піддана під загрозу війною в Україні. З цієї причини він вважає, що гучна поразка Володимира Путіна стане перемогою для збереження цього врегулювання.

Хоча Харарі не бачить близький ядерний конфлікт, він не шкодує попереджень про вторгнення та напругу між державами. «Це, мабуть, найнебезпечніший момент в історії світу з моменту кубинської ракетної кризи, коли ядерна війна раптом є можливістю», - сказав він у середу в інтерв'ю CNBC.

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

У той час, понад півстоліття тому, США і Радянський Союз були як ніколи ближче до війни атомних держав. З цієї причини Харарі сказав, що сьогодні кожен, від окремих осіб до урядів, повинен бути дуже стурбований можливою військовою ескалацією. «Це можливість, реальна можливість, яку ми повинні враховувати. І це страшна новина для всього роду людського», - сказав автор Sapiens: Від тварин до богів.

Що стосується Росії, то Харарі підрахував, що Путін витрачає близько 20% національного бюджету на оборону, цифра, яка багаторазово примножує показник інших країн. Насправді, в НАТО нормою є те, що вона повинна бути не менше 2,5%, і більшість країн не дотримуються її. Для історика, якби світ витратив на зброю, як це робить Кремль, це значно змінило б якість життя. «Якби оборонні бюджети по всьому світу становили 20% замість 6%, це було б згубно для нашого здоров'я, нашого добробуту, а також це було б шкідливо для боротьби з іншими небезпеками, такими як зміна клімату», - сказав він.

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

З іншого боку, він попередив, що Захід не повинен шукати зміни режиму в Росії, оскільки президент США Джо Байден проскочив кілька днів тому. «Той, хто має такі фантазії походу в Москву, нехай забуде про них якомога швидше», - сказав він, попереджаючи, що такі спроби будуть оскаржувати Кремль більше. «Метою війни має бути захист свободи України, а не зміна Москви. Це залежить від російського народу», - додав він.

Натомість він сказав, що досягнення мирного вирішення вторгнення в Україну принесе користь не лише цій країні та її сусідам, але і всій міжнародній спільноті.

«Ми настільки звикли до цього, що сприймаємо це як належне», - сказав він про міжнародний порядок, якому загрожує авторитарні режими. Якщо ця система руйнується, він вважав, що країни будуть «змушені витрачати набагато більше на танки і ракети і набагато менше на вчителів і медсестер і системи добробуту».

Тому він зазначив, що надія на цей порядок - це поразка Кремля. «Якщо Путін програє і буде видно, що програє, це фактично захистить попередній наказ. Коли є правило, а хтось порушує норму і за неї карається, то це дійсно підсилює норму», - сказав він.

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