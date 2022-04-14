Не розбиваючи двері, вони крадуть електронне та аудіовізуальне обладнання з Атлантичної асамблеї

Минулої середи, 13 квітня, генеральний секретар Атлантичної асамблеї Хорхе Маріо Камарго оголосив, що чотири комп'ютери, принтер, аудіоконсоль та інші офісні предмети були викрадені, мабуть, протягом вихідних, у Відомчої Асамблеї.

Поки що, згідно з інформацією, наданою Camargo Blu Radio, вважається, що обладнання викрадено за допомогою режиму всмоктування, оскільки не було ознак того, що три двері будівлі Асамблеї були примусовими.

Місцеві ЗМІ припускають, що грабіжники увійшли в кабінети Президентства Асамблеї, фінансову зону та кімнату зв'язку.

Крім того, згідно зі скаргою Камарго, камерами спостереження маніпулювали, щоб не залишилося жодного запису.

«Вони повідомили, що камери не були в початковому положенні, потім ми приїхали і зрозуміли, що комп'ютери, консоль і відеопромінь були втрачені. Ми збираємося дійти до дна розслідування», - пояснив Камарго за свідченнями, зібраними Blu Radio.

Секретар Камарго додав, що відповідні скарги вже подані в районну поліцію та Генеральну прокуратуру для просування розслідувань, які виявляють винних за крадіжку.

Нарешті, він сказав, що «ця корпорація від Ради директорів та депутатів відкидає ці злочинні дії, які лише прагнуть перешкодити роботі, яку установа робить для жителів Атлантики».

За даними Blu Radio, столична поліція Барранкільї вже розпочала розслідування, щоб встановити, як злочинці увійшли до будівлі та мобільні телефони крадіжки.

Незважаючи на те, що це була дрібна крадіжка і не було скомпрометованої інформації, епізод хвилює захист об'єктів і поставок корпорації.

Протягом минулих вихідних, під час операцій, проведених в різних частинах столичного району Барранкілья, в рамках плану «Тисяча заходів проти викрадення автомобілів», столична поліція Барранкільї відновила п'ять автомобілів, які були викрадені, і один транспортний засіб вилучено з перезаписаним ідентифікація.

У цих операціях, на чолі з групою економічної спадщини, можна було відновити висококласні транспортні засоби, які були викрадені під модальністю пограбування та потягнули громадян.

Також було вилучено транспортний засіб, і під час процедури влада виявила 10 дверей різних автомобілів, два капоти, кришку багажника, 25 ідентифікаційних табличок, два бампери, блок двигуна та кілька автозапчастин.

Поліція Барранкільї також оголосила, що матеріалізувала захоплення людини за злочин прийому, і що він нібито буде нести відповідальність за догляд за місцем, де були знайдені транспортні засоби та автозапчастини.

Згідно з інформацією Semana, ці операції зареєстрували загалом 43 транспортні засоби та 169 мотоциклів відновилися в столичному районі Барранкілья.

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