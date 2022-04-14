Зі звільненням Марсело Мішеля Ліано вісім техніків були звільнені у Клаусурі 2022 року

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

Рада Chivas Guadalajara оголосила, що Марсело Мішель Ланьо не буде продовжувати як перший стратег команди після поганих результатів. Таким чином, з чотирма датами в календарі, які потрібно грати, є вісім тренерів, які були відокремлені від посади під час розробки Grita México Clausura 2022 Liga MX.

Вранці четверга, 14 квітня, клуб rojiblanco оголосив у заяві, що Leaño покинув технічний напрямок (передбачається, що він продовжиться в установі в нижчих категоріях). «Після невдалих результатів команди на турнірі Клаусури 2022 року ми повідомляємо, що було прийнято рішучість завершити процес Марсело», - йдеться у прес-релізі.

Таким чином, вже восьмий раз в семестрі клуб оголошує про від'їзд свого тренера. Все для того, щоб не відповідати очікуванням і завданням. До цих пір беруть участь: Марсело Мендес, Пабло Геде, Леонардо Рамос, Педро Кайсінья, Хав'єрАгірре, Сантьяго Соларі, Бенят Сан-Хосета останній, хто приєднався, Мішель Ліано.

Foto de archivo de Santiago Solari durante un entrenamiento con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 27 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza REUTERS

Уругвай був першим, хто був видалений з клубу в Liga MX протягом 2022 року. Він втратив позицію в Атлетико де Сан-Луїс лише в третій тур з трьома послідовними поразками та нульовими очками. На його місце прийшов бразилець Андре Жардін, який має команду на восьмому місці в таблиці з 17 очками.

Лише через вихідні Necaxa була другою командою, яка змінила техніків. Аргентинський Пабло Геде був звільнений з команди гідрокалідо після того, як програв три голи одному Пачуці в четвертому матчі (його рахунок був три поразки і одна перемога). ХаймеЛозано - нинішній тренер.

У той же день Керетаро Білі Півні також припинили свого технічного директора. З двома нічиями та двома поразками уругвайський Леонардо Рамос був звільнений. ЕрнанКрістанте в даний час відповідає за цю посаду.

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

До сьомого дня Клаусури 2022 року португалець був знятий з лави Сантос-Лагуна. Причиною став поганий хід на місцевому турнірі в поєднанні з ліквідацією в Лізі чемпіонів Конкакаф. Мексиканський Едуардо Фентанес є нинішнім тренером воїнів.

Передчасно усунений на клубному чемпіонаті світу з футболу і програш Пуеблі та Атлетико де Сан-Луїс у лізі (дата шість і сім) коштувало Васко Агірре свого місця. На його заміну прийшов Віктор Мануель Вуцетич, тренер з великою історією в клубі.

Мабуть, самий медійний випадок поки що в турнірі. Аргентинський Сантьяго Соларі поставив Агілас дель -Амеріка внизу турнірної таблиці в тому випадку, якщо коштувало його вилучення з установи після прив'язки за рахунок проти Керетаро на восьмому матчі. Фернандо Ортіс був призначений тимчасовий тренер, але з тих пір він залишається на посаді.

Javier Aguirre se convirtió en entrenador del Mallorca en España luego de ser despedido de Monterrey. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

У той же день, коли був звільнений Індісіто Соларі, рада Мазатлана зробила те ж саме з Беніат Сан-Хосе. п'ять поразок, одна нічия і дві перемоги стали причинами їх розлуки. Хто в даний час займає лавку - це Габріель Кабальєро.

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