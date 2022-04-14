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Четвер 14 Квітень 2022
Україна

Хто така вчитель Венера, колишній тренер Валедорес де Істакалько, який хоче очолити Чівас

Крістіан Мартінолі запропонував Емігдіо Венустіано Ольвера, тренеру, який прославився завдяки Лос-Протагоністасу, зайняти позицію, залишену Марсело Мішелем Ліано в Зграї

Newsroom Infobae

14 Квітень 2022
Емідіо Венустіано Олвера, який піднявся на славу тренера команди, відомої як «Лос Валедорес де Істакалько», надіслав повідомлення Крістіану Мартінолі після звільнення Марсело Мішеля Ліано з Чіваса (Відео: Twitter/ @martinolimx)

Провівши 22 матчі на чолі Чівас, Марсело Мішель Ланіо був відсторонений від технічного керівництва Стада . Хоча ім'я Матіас Альмейда є одним з найбільш згаданих шанувальниками та деякими експертами, Крістіан Мартінолі знущався над ситуацією та запропонував персонажа, який залишався далеко від уваги більше десяти років. У своєму профілі в Twitter він подав заявку на Еміґдіо Венеру Ольвера, професора Венери.

«Там вони мають це», - це слова, якими літописець Ацтеки Депортс супроводжував відео про те, хто став тренеромIztacalco FC, команди, більш відомої якЛос Валедорес де Ізтакалько, яка грала у третьому професійному дивізіоні мексиканського футболу.

EmigdioVenustiano Olvera прийшов на популярність у 2007 році, коли Барак Фер, член команди Azteca Deportes , який потім очолював Андре Марін, запропонував післянайгіршої команди 293 членів мексиканського третього дивізіону за програмою Лос Протагоністас . З 3 туру турніру Апертура 2007, Iztacalco FC викрав екрани відкритого телебачення, щоб оприлюднити свій прогрес у групі 6 змагань.

ProfeVenus працювала тренером ФК «Ізтакалько» , який на проханняАцтеки Депортес змінив своє ім'я на камеру на Валедорес де Істакалько. Під його керівництвом день за днем він намагався замовити функціонування загону, що складається з Пакіта, Йоші, Кучілло, Переса, Руло, Сальсідо, Ель Морріса, Едсона, Альдо, Джиммі, RBD і Memo , персонажів, які користувалися славою протягом зустрічей.

Ольвера родом з Мехіко, але мала можливість виділитися як професійний гравець на відстані понад 800 кілометрів від рідного міста. Футбольнийклуб Лагунав Торреоні прийняв його, коли йому було всього 19 років, у 1974 році, після гри за «Мастини Наукалпан», команду, яка потім служила дочірньою компанією Першого дивізіону Пумас.

За словами самої Profe Венери , його улюбленою позицією було крайнє або праве колесо завдяки тому, що він користувався такими якостями, як швидкість, майстерність та гамбета, коли мова йшла про управління м'ячем. Його присутність у команді Ола Верде окупилася, щоб здійснити свою мрію про дебют у професійному футболі, як це зробив у турнірі Кубка 1975 року проти Закатепека, під керівництвом Карлоса Ель Шарро Лари.

Його час в Першому дивізіоні не вдалося продовжити. Для сезону 1975-76 років, з приходом Хосе Антоніо Роки, Емігдіо Венустіано Ольвера залишився поза складом. Незважаючи на своє розчарування, він ніколи не розлучався з футболом і служив тренером в другорядних категоріях. Коли ФК Iztacalco встиг зіграти в Третьому дивізіоні, Profe Venus взяла в свої руки кермо команди, хоча виграти один матч в «Апертурі 2007 року» зміг виграти лише один матч.

Згідно з інтерв'ю, яке Emigdio Venustiano Olvera дав каналу Iztacalco Valedores на YouTube, до 2019 року він працював тренером команди Tigres Xochimilco і мав намір повернутися до Третього дивізіону з цією установою. Через три роки він повернувся до очей громадськості, скориставшись ситуацією Chivas спортивного клубу Гвадалахари.

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