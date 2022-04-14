Хто така вчитель Венера, колишній тренер Валедорес де Істакалько, який хоче очолити Чівас

Емідіо Венустіано Олвера, який піднявся на славу тренера команди, відомої як «Лос Валедорес де Істакалько», надіслав повідомлення Крістіану Мартінолі після звільнення Марсело Мішеля Ліано з Чіваса (Відео: Twitter/ @martinolimx)

Провівши 22 матчі на чолі Чівас, Марсело Мішель Ланіо був відсторонений від технічного керівництва Стада . Хоча ім'я Матіас Альмейда є одним з найбільш згаданих шанувальниками та деякими експертами, Крістіан Мартінолі знущався над ситуацією та запропонував персонажа, який залишався далеко від уваги більше десяти років. У своєму профілі в Twitter він подав заявку на Еміґдіо Венеру Ольвера, професора Венери.

«Там вони мають це», - це слова, якими літописець Ацтеки Депортс супроводжував відео про те, хто став тренеромIztacalco FC, команди, більш відомої якЛос Валедорес де Ізтакалько, яка грала у третьому професійному дивізіоні мексиканського футболу.

EmigdioVenustiano Olvera прийшов на популярність у 2007 році, коли Барак Фер, член команди Azteca Deportes , який потім очолював Андре Марін, запропонував післянайгіршої команди 293 членів мексиканського третього дивізіону за програмою Лос Протагоністас . З 3 туру турніру Апертура 2007, Iztacalco FC викрав екрани відкритого телебачення, щоб оприлюднити свій прогрес у групі 6 змагань.

ProfeVenus працювала тренером ФК «Ізтакалько» , який на проханняАцтеки Депортес змінив своє ім'я на камеру на Валедорес де Істакалько. Під його керівництвом день за днем він намагався замовити функціонування загону, що складається з Пакіта, Йоші, Кучілло, Переса, Руло, Сальсідо, Ель Морріса, Едсона, Альдо, Джиммі, RBD і Memo , персонажів, які користувалися славою протягом зустрічей.

Ольвера родом з Мехіко, але мала можливість виділитися як професійний гравець на відстані понад 800 кілометрів від рідного міста. Футбольнийклуб Лагунав Торреоні прийняв його, коли йому було всього 19 років, у 1974 році, після гри за «Мастини Наукалпан», команду, яка потім служила дочірньою компанією Першого дивізіону Пумас.

За словами самої Profe Венери , його улюбленою позицією було крайнє або праве колесо завдяки тому, що він користувався такими якостями, як швидкість, майстерність та гамбета, коли мова йшла про управління м'ячем. Його присутність у команді Ола Верде окупилася, щоб здійснити свою мрію про дебют у професійному футболі, як це зробив у турнірі Кубка 1975 року проти Закатепека, під керівництвом Карлоса Ель Шарро Лари.

Його час в Першому дивізіоні не вдалося продовжити. Для сезону 1975-76 років, з приходом Хосе Антоніо Роки, Емігдіо Венустіано Ольвера залишився поза складом. Незважаючи на своє розчарування, він ніколи не розлучався з футболом і служив тренером в другорядних категоріях. Коли ФК Iztacalco встиг зіграти в Третьому дивізіоні, Profe Venus взяла в свої руки кермо команди, хоча виграти один матч в «Апертурі 2007 року» зміг виграти лише один матч.

Згідно з інтерв'ю, яке Emigdio Venustiano Olvera дав каналу Iztacalco Valedores на YouTube, до 2019 року він працював тренером команди Tigres Xochimilco і мав намір повернутися до Третього дивізіону з цією установою. Через три роки він повернувся до очей громадськості, скориставшись ситуацією Chivas спортивного клубу Гвадалахари.

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